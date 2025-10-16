IU carga contra el “caos circulatorio” en Algeciras por el corte de la carretera de los Yanquis y exige medidas urgentes

La carretera de Los Yanquis, cortada hasta mediados de diciembre por las obras del Acceso Sur a Algeciras.

El caos de tráfico que vive Algeciras a raíz del corte de la carretera de los Yanquis por las obras del nuevo Acceso Sur al puerto, ha encendido las críticas de Izquierda Unida. El secretario de organización de IU Algeciras, Andrés del Río, ha considerado “muy razonables” las numerosas quejas de los vecinos que se han sucedido en redes sociales y medios locales ante las colas interminables registradas en varios puntos de la ciudad.

“Está claro que las medidas adoptadas para minimizar las consecuencias del corte, si es que ha habido alguna, se han mostrado absolutamente ineficaces”, ha asegurado Del Río, quien ha reclamado al Ayuntamiento que adopte “actuaciones urgentes” para paliar las retenciones y atascos sufridos especialmente durante la mañana de este jueves.

Desde la federación de izquierdas consideran que el Gobierno local, encabezado por José Ignacio Landaluce (PP), “no ha estado a la altura” en la gestión de un corte de tráfico “de tal magnitud”, y reclaman que se active un dispositivo especial de la Policía Local para regular la circulación “de forma más fluida” en los principales cruces afectados.

“Las molestias son inevitables, pero la falta de previsión y de coordinación ha agravado la situación”, lamenta Del Río. Según IU, el dispositivo de tráfico implementado hasta ahora “ha resultado insuficiente”, y el Ayuntamiento debería reforzar tanto la señalización como la presencia de agentes en las zonas más congestionadas.

Reclamación al Ministerio de Transportes

Izquierda Unida ha dirigido también su mensaje al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a quien pide que negocie con las empresas adjudicatarias de las obras del Acceso Sur para implantar un sistema de trabajo a tres turnos. El objetivo sería acelerar el ritmo de las obras y “lograr una finalización más temprana” del proyecto, considerado estratégico para mejorar la conexión entre la ciudad y el puerto.

“Entendemos la importancia de la obra, pero también hay que entender que los vecinos no pueden sufrir durante meses una ciudad colapsada”, ha subrayado el dirigente de IU.

Quejas vecinales en Los Pastores

La formación también ha mostrado su apoyo a la asociación vecinal La Unión, de la barriada de Los Pastores, una de las zonas más afectadas por la obra. Los vecinos llevan semanas denunciando públicamente los problemas derivados del cierre de la vía, el aumento de tráfico en las calles interiores del barrio y la aparición de vertederos incontrolados en la zona.

IU ha instado al Ayuntamiento a que dé una respuesta inmediata a estas demandas y a que se refuercen las medidas de limpieza y control ambiental en los alrededores de la obra.

“Somos conscientes de que una infraestructura de ese calado siempre genera molestias, pero el Ayuntamiento debe estar a la altura y trabajar para que la ciudadanía sufra lo menos posible. No se puede permitir el caos que hemos visto estos días”, ha concluido Del Río.