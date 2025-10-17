IU denuncia el “deterioro alarmante” de la limpieza en Algeciras y acusa al gobierno local de “indolencia”

La coordinadora local de Izquierda Unida en Algeciras, Purificación Alonso, ha denunciado el “deterioro alarmante” que, a su juicio, sufre la limpieza pública y el mantenimiento urbano en la ciudad. “No hay barriada a la que vayamos en la que el vecindario no nos traslade su indignación por la falta de limpieza; es una situación que se viene agudizando en los últimos meses”, afirmó Alonso.

La dirigente de IU atribuye este problema al “fracaso reiterado, cuando no a la inacción e indolencia” del gobierno municipal que encabeza José Ignacio Landaluce (PP). “No es algo puntual —añadió—, es una realidad que atraviesa el conjunto del territorio urbano y que perdura en el tiempo”.

Durante un recorrido reciente por distintos puntos de la ciudad, miembros de la formación documentaron vertidos en las puertas del IES Kursaal, acumulación de suciedad en los accesos al puerto y enseres abandonados en barriadas como La Bajadilla o Los Pastores, “por citar algunos de los muchos vertidos lamentablemente existentes”, según IU.

En cuanto a la campaña de sanciones puesta en marcha por el Ayuntamiento, la coalición de izquierdas lamenta que se haya concebido “con un fin exclusivamente recaudatorio, sin ningún componente pedagógico que fomente la concienciación ciudadana”.

IU considera que la situación resulta “doblemente preocupante”: por un lado, “afecta de manera muy negativa a la calidad de vida de la ciudadanía algecireña”, y por otro, “deteriora la imagen de la empresa pública Algesa”, que, según Alonso, podría estar siendo “debilitada intencionadamente para justificar una futura privatización”.

“Algesa es un instrumento de primer orden para gestionar servicios públicos claves de nuestra ciudad, y es la incapacidad de gestión del equipo de gobierno la que está detrás del deterioro y la falta de calidad en la prestación de estos servicios”, concluyó la coordinadora local.