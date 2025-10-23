Los 30 integrantes del Pleno del Ayuntamiento de Algeciras cobran 1,1 millones de euros al año

Los 27 concejales de la Corporación y los tres funcionarios habilitados nacionales que conforman el Pleno municipal del Ayuntamiento de Algeciras suponen un coste anual para las arcas locales, entre salarios e indemnizaciones, de 1.122.277,53 euros, cifra a la que hay sumar las cotizaciones sociales.

El dato, correspondiente al año 2024 (el último ejercicio disponible) se encuentra en un documento publicado en la web del Ayuntamiento como parte del catálogo de información pública del Portal de Transparencia.

El informe, elaborado por el director de proyectos y gestión de personal del Ayuntamiento para cumplir con los requerimientos de la Ley de Transparencia, desglosa cuánto cobran el alcalde y los concejales del gobierno local, así como los ediles de la oposición y los funcionarios responsables de la Secretaría, Intervención y Tesorería municipales.

Los 16 concejales del Partido Popular que se reparten las funciones del gobierno local implican un desembolso anual de 591.716,09 euros, el 52,77% del total, si bien hay diferentes situaciones desde el punto de vista retributivo.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, percibe del erario algecireño una indemnización de 11.730,96 euros anuales brutos dado que el grueso de sus ingresos proceden del Senado.

Igual situación tienen los concejales Jacinto Muñoz y Paula Conesa, porque cobran sus principales emolumentos con cargo a la Diputación de Cádiz, y Pilar Pintor, en este caso, del Parlamento de Andalucía. La presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, recibe su salario a través de esta entidad.

Los concejales con dedicación exclusiva tienen tres salarios diferentes. El más alto corresponde a María Solanes y Yéssica Rodríguez, ambas con 55.752,89 euros; las retribuciones intermedias de 50.574,79 euros las cobran Javiez Vázquez Hueso y Jorge Juliá, mientras que el resto de ediles del PP perciben 46.806,41 a excepción de Vicente Palomares (con una mínima diferencia, 46.870,70 euros).

Aparte figura la edil Juana Cid, que consta como perceptora de una indemnización de 45.334,94 euros y un cargo sin dedicación exclusiva.

En la bancada de la oposición, todos los concejales del PSOE y Vox tienen asignada una indemización de 11.730,96 euros, salvo la portavoz socialista, Rocío Arrabal, quien también es parlamentaria andaluza y por tanto sus pagos por parte del Ayuntamiento bajan hasta los 5.400 euros brutos anuales. Los emolumentos para estos once concejales (siete socialistas y cuatro de Vox) totalizan 122.709,60 euros (el 10,93% del total).

Los habilitados nacionales

Los tres habilitados nacionales, funcionarios de carrera de la máxima categoría en el organigrama municipal (A1), poseen las retribuciones más altas de todos los integrantes del Pleno municipal.

El secretario general tiene asignado un sueldo bruto anual de 133.986,99 euros, mientras que el interventor percibe 133.289,67 euros antes de impuestos. Por último, el tesorero municipal supone un desembolso de 130.575,18 euros al año. Juntos, los tres funcionarios suponen el 35,45% del coste total del Pleno, con 397.851,84 euros.