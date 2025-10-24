Algeciras inicia los trámites para la reconstrucción de los arcos del acueducto de El Cobre

Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras

El Ayuntamiento de Algeciras ha iniciado los trámites necesarios para la puesta en marcha del proyecto de reconstrucción de los arcos del acueducto de El Cobre, "elemento histórico" que resultó dañado el pasado jueves por el paso de un camión.

Así lo ha informado el alcalde, José Ignacio Landaluce, quien ha explicado que el arquitecto municipal ha elevado un informe de los daños ocasionados, paso preceptivo para la incoación del expediente de reconstrucción.

Con la apertura de este expediente para la reconstrucción de los arcos de El Cobre en la zona dañada por el accidente, el Ayuntamiento señala que "se podrá avanzar de cara a la licitación de los trabajos y la ejecución de los mismos".

Este próximo lunes continuarán los trámites con la visita de un topógrafo para la toma de datos de geometría para ir avanzando de cara a la pronta recuperación de este elemento patrimonio de la ciudad.

El alcalde ha destacado la rápida actuación por parte de todos los servicios y técnicos municipales para devolver a su estado el tramo de este acueducto decimonónico derruido. Landaluce ha recordado que no es la primera vez que este elemento arquitectónico sufre un incidente similar, ya que en el año 2010 también se produjo un accidente que derribó parte de la estructura y cuya reparación se prolongó por un tiempo considerable.