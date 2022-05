La familia del pequeño fallecido en Getares recibirá 330.000 euros de indemnización

Los padres y los dos hermanos del pequeño de 9 años fallecido en mayo de 2018 en la playa de Getares tras ser arrollado por una lancha serán indemnizados con 329.517,80 euros tras el acuerdo extrajudicial alcanzado entre la aseguradora y los progenitores de la víctima.

Así lo han asegurado a Europa Sur fuentes judiciales tras conocerse la sentencia por la que la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a cuatro años de cárcel al piloto de la embarcación. La condena ha sido impuesta tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, que consideró a P.M.B.F. responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave.

La sentencia, recurrida por los padres en apelación como acusación particular ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), impone también al condenado la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 800 metros de los padres y hermanos del menor fallecido durante 5 años.

El jurado, en su veredicto emitido tras la vista celebrada el pasado mes de abril, consideró probado que P.M.B.F. pilotaba una embarcación semirrígida de 300 caballos de potencia en la playa de Getares sin titulación necesaria para su manejo. Además, realizó "maniobras peligrosas a velocidad superior a la permitida, sin atender los requerimientos de cese que le fueron dirigidos por varios bañistas y llegando en una ocasión a perder el control del pilotaje, saliendo despedido de su asiento”.

En un momento dado, y según el jurado, el acusado se aproximó a una embarcación de recreo que estaba próxima a la orilla y que estaba ocupada por el menor fallecido, su padre y un amigo de este, “quienes también le recriminaron la conducta”, instante en el que sonó el teléfono del acusado.

Mientras atendía una llamada de teléfono, el condenado realizó una “arriesgada” maniobra de aceleración, “rápida y fuerte”, que le hizo perder el control de su embarcación

Así, y mientras atendía la llamada, el condenado realizó una “arriesgada” maniobra de aceleración, “rápida y fuerte”, que le hizo perder el control de su embarcación, arrollando por su parte central la embarcación de recreo donde se encontraba el menor, lo que provocó su fallecimiento en el acto debido a un shock traumático.

El jurado cree probado que el acusado “era sabedor del riesgo que se producía con sus maniobras, y en la creencia de que iba a poder controlar su embarcación, no cesó en su actitud, omitiendo el más elemental deber de cuidado, y realizó una peligrosa y arriesgada maniobra de aceleración fuerte, perdiendo el control de la embarcación y ocasionando con el choque la muerte del niño”.

Homicidio por imprudencia

En su veredicto, el jurado acogió de este modo la tesis de la defensa, entendiendo que el acusado no actuó aceptando el resultado que provocó, sino que éste se produjo por una imprudencia de carácter grave. No obstante, tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaron para el encausado 15 años de cárcel por un delito de homicidio doloso, así como que se le impusiera la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 800 metros de la familia del menor por tiempo de 25 años.

La Audiencia recuerda que dicho delito de homicidio por imprudencia grave está castigado con pena de prisión de uno a cuatro años, entendiendo procedente en este caso imponer cuatro años de cárcel, “atendiendo a la entidad de los hechos, a la conducta desplegada por el acusado, al riesgo creado dadas las características de la embarcación, su motor de alta potencia, difícilmente manejable, y a su ausencia de pericia, no contando con la titulación necesaria para pilotarla, lo que en este caso le hace merecedor de la pena máxima prevista, pues su conducta, unida al tristísimo desenlace de la misma, supone un plus de reprochabilidad que le hace merecedor de ella”.