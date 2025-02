La impotencia de una paciente de Algeciras por no poder hablar con su médico: "Da un tono y cuelgan"

Algeciras/Pilar, una vecina de Algeciras residente en la barriada de La Ermita, denuncia el mal funcionamiento del sistema de consultas médicas por teléfono en el centro de salud de El Rinconcillo. "No sé ni qué voz tiene el médico, porque te llaman, da un tono y cuelgan. No da tiempo a cogerlo", protesta.

Esta algecireña de edad avanzada se recupera poco a poco de una aparatosa caída sufrida en su domicilio a finales del pasado mes de noviembre. Se desplaza por casa con un andador y para acudir al médico recurre a su asistenta, quien se persona en el centro de salud para coger una cita para renovar las recetas de los medicamentos que necesita para tratar sus diversas patologías o para valorar los resultados de una analítica. Sin embargo, el teléfono sólo suena una vez, critica la usuaria.

"Tengo una cita el próximo día 17 y voy a dormir con el móvil en la cama. Porque da un tono y cuelgan enseguida. Me faltan medicinas y recetas y no hay visitas domiciliarias para atender casos como el mío, en el que lo tengo muy complicado para desplazarme. Yo no estoy en condiciones para estar en pie en el centro de salud esperando", denuncia.

La algecireña sostiene que en ningún consultorio de la ciudad le cogen el teléfono para atenderla y que todas las citas que consigue agendar con El Rinconcillo son telefónicas, si bien le resulta imposible ser atendida incluso por esta vía. "Me siento abandonada. Me gustaría que mi médico me viera la cara", resume.