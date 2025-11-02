Una iguana aparece junto al Don Caramelo de San Bernabé y la Policía Local de Algeciras busca a su dueño

La Asociación de Vecinos La Casita de las Palomas , de la barriada de San Bernabé, en Algeciras, ha informado a través de sus redes sociales del hallazgo de una iguana junto al Don Caramelo, situado en la avenida América, en el edificio Vista Bahía.

Según la publicación difundida en la página de Facebook del colectivo vecinal, el animal ha sido encontrado este domingo y se encuentra bajo custodia de la Policía Local, que trata ahora de localizar a su propietario.

Desde la asociación han pedido colaboración ciudadana para que el dueño pueda recuperar cuanto antes a su mascota y han agradecido la rápida actuación de los agentes y de los vecinos que alertaron del hallazgo.

La aparición de animales exóticos como iguanas o serpientes en entornos urbanos no es frecuente, por lo que se recomienda a los propietarios mantenerlos siempre en recintos seguros y registrar su tenencia conforme a la normativa vigente.