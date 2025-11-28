Algeciras rinde homenaje a sus mayores en una emotiva ceremonia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Algeciras vivió ayer una jornada cargada de emoción con la celebración del tradicional Homenaje a los Mayores, un acto organizado por el Ayuntamiento que reconoce la vida y el compromiso de quienes han dedicado años de esfuerzo al bienestar de la ciudad.

En esta edición, los homenajes principales recayeron en Ángeles Canales Monfillo, María de los Ángeles Meléndez Serván, Josefa Trujillo Gallego, Isabel Barroso Soriano y Ángeles García Sevilla, quienes fueron reconocidas por su trayectoria de vida y su significativa contribución al desarrollo de la ciudad. Además, se otorgaron menciones especiales a Salvador Ledesma Cano y Sebastián Merino Pérez, en reconocimiento a su dedicación y compromiso con la comunidad.

El evento, que tuvo lugar en el Salón de Plenos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, contó con la presencia del alcalde, José Ignacio Landaluce, la delegada municipal de Atención al Mayor, Patricia Bueno, así como miembros del equipo de Gobierno local y la Corporación Municipal. También asistió el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros.

Durante la gala, se proyectaron imágenes y vídeos que repasaron la trayectoria personal de los homenajeados, recordando sus aportaciones en distintos ámbitos y generando momentos de profunda emoción entre los asistentes, entre familiares, amigos, colectivos sociales y entidades vinculadas al ámbito del mayor.

El alcalde Landaluce tuvo palabras de felicitación para cada uno de los distinguidos, subrayando que “Algeciras siente un profundo cariño y respeto por sus mayores, quienes representan la memoria viva y el ejemplo permanente de esfuerzo, entrega y compromiso”. Asimismo, destacó el trabajo del equipo de la delegación del Mayor, encabezado por Patricia Bueno, “un grupo de profesionales que prepara este acto con enorme dedicación para ofrecer a nuestros mayores una tarde especial e inolvidable”.

La jornada culminó con la actuación del artista Rubén Cárdenas, quien ofreció un concierto especialmente preparado para la ocasión, aportando la nota musical a una tarde marcada por el reconocimiento, la convivencia y la gratitud.

Con este homenaje, el Ayuntamiento de Algeciras reafirma su compromiso de cuidar, apoyar y celebrar a quienes han construido la ciudad que hoy disfrutan sus ciudadanos, fortaleciendo el vínculo con quienes representan uno de los pilares más sólidos de la sociedad algecireña.