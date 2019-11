Durante el tiempo de bonanza, Rivero no dejó de cumplir con sus obligaciones con la Algeciras-Bobadilla Railway Company a pesar de su avanzada madurez; fueron años de gran esfuerzo e ilusión. Llegó incluso a retomar una actividad -a pesar de la escasez de tiempo-, a la cual se sentía muy atraído y que había hecho sus pinitos durante su juventud en un medio local: el periodismo. Y no había de hacerlo nada mal, cuando fue nombrado corresponsal en la zona por el prestigioso periódico madrileño El País. Sin duda estamos ante...Un hombre inquieto.

El afrontar los cambios -evolutivos o involutivos- en la economía siempre es más fácil, si la firma cuenta con una gran cartera de pedidos de importantes clientes; no era el caso para la sociedad Rivero, Fernández y Luque, que desde el callejón del Rit o San Pedro, vieron disminuir sus ingresos. Las expectativas económicas para Algeciras no se cumplieron. Y a todo esto... quizá porque la falta de ilusión y esperanza no era la misma que la que ostentaba Manuel Rivero, quizá fuese que sus correligionarios no estuvieran a la altura de las inquietudes de aquel ferroviario-negociante-periodista, lo cierto es que sus socios y compañeros en aquella aventura empresarial, tras ver y analizar el estado de cuentas de la firma, tomaron una decisión...abandonar.

Sin la alegría que portaban el día de la constitución empresarial, acontecida varios años atrás, aquella jornada en la que se plasmaría ante la sociedad algecireña la disolución de la firma Rivero, Fernández y Luque”, sería muy dura para todos. Los tres socios en silencio, marcharon para ajusticiar administrativamente su sueño mercantil. No era el mismo semblante el que los tres portaban, Manuel Rivero después de varias noches de insomnios y tras hacer las consultas preceptivas, había tomado también su decisión... ¡No abandonaba, seguía con el proyecto, creía en su proyecto!

Resultando por tanto, según la documentación consultada que: “Los Señores Luque y Fernández, convienen separarse de la Sociedad, que en consecuencia de ello han pactado con Manuel Rivero en venderles las 2/3 partes que tienen en dicho establecimiento por el precio de 7.500 pesetas. Declarándose el Sr. Rivero deudor de los anteriores obligándose á pagar á razón de 5 pesetas diarias á cada uno desde el día de hoy hasta extinguir el crédito de las 7.500 pesetas [...], pignorando las 2/3 partes del establecimiento que adquiere, haciéndose cargo del activo y pasivo del establecimiento”. Es decir, que además de quedarse solo, Rivero actúa con gran generosidad, pues a los buenos réditos dinerarios obtenidos por la sociedad mercantil colectiva, la diferencia con lo invertido no fue nada desdeñable, dado el valor de la peseta en aquel momento. Solo faltaba cumplir con la normativa aplicable en este tipo de acciones y nombran depositario, recayendo la responsabilidad en el rondeño Carlos Fernández Arias, hombre casado, vinculado también al mundo comercial y que había decidido residir en Algeciras, asumiendo por tanto su cometido de control sobre las “2/3 partes del establecimiento”.

A partir de aquellos momentos, Manuel Rivero sentiría el vértigo y la soledad que emanan de cualquier “puesto de mando”. Desgraciadamente las ventas y los pedidos no levantaban las cifras negativas que indicaban los libros de cuentas, y lógicamente las casas proveedoras carecían de paciencia para el pronto cobro. La relación comercial en tiempos de bonanza de la firma, no solo había sido local, sino también con empresas más allá del ámbito de la comarca, como por ejemplo entre otras, la afamada bodega de González Byass. En cuanto a las empresas algecireñas, destaca la presidida por Luis Jannon, proveedor de Rivero, Fernández y Luque. En aquel momento de transición en el negocio, según la documentación consultada, la deuda alcanza la nada despreciable cifra de 393 pesetas, reconociendo Rivero dicho crédito, afirmando: “No puede pagarlo en este momento por habérsele separado los demás compañeros de sociedad y estar practicando la liquidación para entregar á aquellos sus participaciones. Que le ha enseñado al Sr. Jannon las existencias que tiene en su establecimiento muy superiores a los créditos y le ha suplicado que lo espera hasta pasado el Carnaval época en que podrá disponer de bastante metálico para satisfacer todos sus créditos”. Jannon -además de gran empresario-, era padre de Pepita y Luis; la primera era muy apreciada entre las jóvenes aristocráticas, mientras que su hermano gran aficionado a los toros, era el más popular de la familia por sus distintas participaciones en novilladas y becerradas organizadas en la Perseverancia. Una crónica taurina de la época, se hacia eco de una de sus faenas en los siguientes términos: “Toma los trastos Luís Jannon, brinda y empieza la faena del modo siguiente, pases por la derecha no muy arrimados, tres ayudados y serie de naturales para acabar en caída […] toma el estoque, pinchazo media buena, intento de descabello, otro pinchazo, otro intento […], y el puntillero condolido de la situación remata”. Al parecer y según la reseña, su padre tenía más éxito al frente del negocio familiar que su hijo delante de los novillos.

Volviendo al luchador Rivero, tras quedarse solo con el negocio y su sueño, no tiene más remedio que recabar la ayuda de su hijo para ayudarle a atender el negocio. Manuel Rivero Zayas, asumirá la responsabilidad de encargado del establecimiento. La esperanza de levantar la firma, según expresó en el documento a Jannon, pasaba por aguantar hasta el carnaval, faltaban pocos días y esperaba poder vender parte de sus existencias.

Y llegó el carnaval y verdaderamente pudo hacer frente a los diferentes pedidos que se le hacían desde distintos establecimientos de la ciudad, dada la gran afluencia de público para disfrutar de tan popular fiesta. Estando entre estos: el local de Váldez, abierto en la esquina de la calle Soledad con la plaza Palma; el de Sáez y González, en calle Tarifa 12, o el de Emilio Baglietto, sito en la calle Jerez número 1. Aquel año las fiestas carnestolendas algecireñas estuvieron tan animadas, que hasta el controlado “caldo” preparado para su consumo en lugares tan exclusivos como el Casino o el café las Delicias, se agotó irremisiblemente viéndose obligados los encargados del abastecimiento en estos, en hacer un pedido extraordinario a la extinta firma Rivero, Fernández y Luque. Todo parecía cuadrar, y efectivamente tras las fiestas de carnaval aparecía en caja el tan necesario dinero en metálico. Pero todo fue un espejismo…

Las deudas pendientes de la etapa anterior se pusieron de acuerdo para acudir todas juntas para terminar de hundir a aquel empeño personal de Manuel Rivero. La primera fue la casa de Hijos de Álvarez Fonseca, quienes desde Málaga exigían el pronto pago de 65 pesetas al establecimiento que se resistía en cerrar su puerta de la calle San Pedro. Tras la malagueña firma, siguieron otras y otras. Las deudas llegaban y los acreedores con ellas. Al fin el local cerró y Manuel marchó a buscar ayuda financiera.

Mientras tanto los actores del sistema mercantil seguían el rastro del deudor, y si bien el establecimiento estaba cerrado, no así lo estaba su cercana vivienda en la calle Rocha, y para su desgracia todos sabían donde residía. Allí de boca de su hijo, pudieron saber los acreedores: “Que su padre se hallaba ausente de esta población, siendo requerido para que pagase la deuda”. Manuel Rivero hijo, aunque aún no había alcanzado la mayoría de edad –a los 21 años- la experiencia comercial vivida junto a su progenitor, le había hecho madurar en pocos meses, por lo que finalizó su pequeña declaración expresando: “Contestando que aunque tiene noticias de este giro el cual es corriente, no puede satisfacerlo por no tener instrucciones para ello de su referido señor padre”. Pronto Manuel había aprendido una lección que jamás olvidaría: No hay mejor enseñanza que la necesidad.

La ayuda económica no llegó y sí nuevas facturas -al parecer- impagadas: “De la ciudad de Pasaje, se exige el pago de pesetas 130, á la Sra. Viuda de C. Carrasco [...], á los Sres. Tovía y Gómez de San Sebastián”. En este último caso, el sistema mercantil cometió un error con aquel humilde empresario algecireño, queriéndole cobrar doblemente. Por lo que el modesto y arruinado definitivamente para entonces, Manuel Rivero Pérez, dijo desde lo más profundo de su ser: “No deber nada a la casa acreedora por el concepto que se le gira ni por ningún otro”.

A pesar de aquellos malos tiempos por los que estaba pasando el -para entonces- ex empleado de la Algeciras Bobadilla Railway Company, seguía gozando de la simpatía y admiración de los que conocían su afán luchador, por ello fue por lo que el comandante del Arma de Artillería, de origen cartagenero Juan Ramírez, casado y destinado en nuestra ciudad, decide encomendarle a Manuel, dado el conocimiento que este tiene de los procedimientos administrativos dentro del entresijo del británico ferrocarril: “Se ponga al frente de cuantas gestiones y reclamaciones tenga necesidad de entablar contra la Compañía del Ferrocarril de Bobadilla á Algeciras en esta Ciudad, y con tal fin presente las facturas y documentos que sean precisos [...] hasta obtener el resultado más favorable [...] acudiendo a los Tribunales si fuera preciso”. Manuel aceptó enfrentarse a su antigua compañía, desconociéndose el resultado del litigio.

Nuestro emprendedor algecireño, que ya era corresponsal de 'El País', se entrega a la fundación del semanario 'El Combate'

Eran tiempos difíciles para los negocios relacionados con el sector vinícola, otro afamado empresario local, que en época de bonanza gozó de una importante cartera de clientes, como lo fue Félix Castro Clavijo, se vio obligado a vender a Fernando Gutiérrez Pizarro por la cantidad de 1.500 pesetas, no solo su bien situado establecimiento en la calle Sacramento, sino que también tuvo que desprenderse de: “Un carro y dos caballerías”.

Y entonces, cuando más agobiados estaban los miembros de la familia Rivero, surgió el milagro de manos de otro algecireño, Antonio Cumbre Caballero (militar retirado con el grado de comandante, tenía su domicilio en la calle Carretas o General Castaños, número 7, frente al callejón de San Pedro o Rit), quién conocedor de la situación de su amigo emprendedor, y dada su posición desahogada, compró el citado almacén de vinos: “Con todos sus enseres y existencias, menos dos bocoyes (barriles grandes) de vino que conocen ambas partes que tiene depositado Francisco Coterillo Ojeda, al precio de 3.000 pesetas”. El local se encontraba embargado para responder de 1.500 pesetas, como así le hizo saber el acuciado por las deudas a su salvador, quién sin dudarlo, manifestó a Manuel: “Que se obliga a garantizar el levantamiento de dicho embargo”. La tranquilidad económica había llegado para aquella algecireña familia vecina la calle Rocha.

Manuel cerro definitivamente aquella etapa empresarial de su vida, pero su espíritu inquieto le llevó a concebir nuevos planes; aunque esta vez, dentro de la actividad periodística a la que tanto amaba, llegando a crear un semanario local bajo el título -que le venía como anillo al dedo, según el carácter combativo demostrado por su creador-, de El Combate. Pero esa es otra historia.