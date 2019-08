El guitarrista José Carlos Gómez (Algeciras, 1972) prepara ya el que será su tercer disco en solitario. El artista presentó la pasada primavera el segundo de sus trabajos discográficos, el que lleva por nombre 'Pasaje Andaluz', una propuesta que mezcla su guitarra con la música clásica de la Sinfónica de Bratislava aunque, en el estreno en vivo en España, lo acompañó la Orquesta de la Universidad de Granada. Su primer disco fue 'Origen'. Éste tuvo un carácter flamenco.

Gómez alterna ahora la preparación de este tercer trabajo con compromisos fijados hace algún tiempo. El primero es el próximo jueves, 8 de agosto, a las 21:00 en el espacio cultural Osvaldo Lobalzo. Este concierto se incluye en la programación del Verano Musical de Sotogrande, en San Roque. "Es un lugar mágico para tocar rodeado de obras de arte y a mí me encanta ir. Allí me encuentro un público muy educado y atento a la música. El sonido de la guitarra se deja al natural porque no se usa amplificador", explica el artista.

El domingo 11 le espera otra importante cita en la localidad alemana de Hersbruck, cerca de Núremberg. "Es la primera vez que tocaré solo en este país, al que sí he ido muchas veces acompañando el cante y con el Ballet Nacional. Cuando regrese de Alemania seguiré componiendo mi tercer disco. Estoy muy contento e ilusionado por ello", finalizó.