La guitarra de Paco de Lucía ya suena en la calle Convento.

Algeciras ha rendido este lunes un sencillo pero sentido homenaje a Paco de Lucía ante el Ayuntamiento de Algeciras, cuyo reloj dará las horas cada mediodía (también a las seis de la tarde) con la música de Entre dos aguas, la rumba que el maestro convirtió en el himno universal del Estrecho.

“Fue el mejor de todos los tiempos”, fue el lacónico y certero mensaje que Tomatito quiso hacer llegar a los presentes por escrito, uno más entre los enviados por Jesús Quintero, Pepe da Rosa, Víctor Clavijo, Javier Ruibal o Juan José Téllez, biógrafo del guitarrista y poeta: “Paco es la raíz y es el sueño, es la armonía, la tradición y la aventura de la libertad”.

La calle Convento sonará por Paco tras dos años de trámites y algunos desvelos, un proceso iniciado a partir de una iniciativa cuya propiedad intelectual es compartida por varios autores y que no hubiera llegado a buen puerto de no ser por el tesón de Javier Ortega, un “conseguidor” en el buen sentido de la palabra –así lo bautizó su amigo Jesús Melgar– quien, tras no poder convencer al Obispado para que la torre de la iglesia de La Palma luciese más blanca con la música de Paco, trasladó la idea al Ayuntamiento y, en particular, al alcalde, José Ignacio Landaluce.

Así, paso a paso se ha llegado hasta el acto de este lunes, guiado con saber estar y sentimiento por el periodista Cándido Romaguera. Y así, con la naturalidad y la solemnidad propias de Algeciras, se han reunido ante el reloj la familia de Paco, empezando por su hija Casilda Sánchez y su hermano Pepe, las autoridades municipales y de otras administraciones, amigos y ciudadanos admiradores del genio.

Sobre el escenario, Arturo Pareja-Obregón ha estrenado un tema dedicado a la figura de aquel y de la ciudad que lo vio nacer. “Suena una guitarra en la bahía, suena una guitarra, está tocando Paco de Lucía”, se arrancó el artista con profunda voz ronca al piano.

“Me he colado en esta celebración, pero soy un Sánchez más”, sentenció Jorge Pardo con una sonrisa desde el escenario

Antes habían actuado Antonio Sánchez, Rubio de Pruna, El Farru, David Sánchez y Jorge Pardo, invitado sorpresa, que interpretó a la flauta una versión libre de la Danza del Fuego de Falla. Durante años, Pardo acompañó a Paco de Lucía por medio mundo. “Me he colado en esta celebración, pero soy un Sánchez más”, sentenció mientras desde el escenario sonreía con complicidad a la familia del homenjeado.

"Deuda de gratitud"

Landaluce ha puesto también el acento en la complicidad que su equipo de gobierno mantiene con la familia del maestro, a la hora de homenajearle cada año con la celebración del Encuentro Internacional de la Guitarra y de tratar de sacar adelante el futuro centro de interpretación dedicado a su figura.

“Algeciras paga una mínima parte de la deuda de gratitud que mantiene con el más grande guitarrista de todos los tiempos y entra en la reducida lista de ciudades del mundo entero que honran a sus genios haciendo sonar sus composiciones en público”, ha indicado el regidor.

"Cada vez está más cerca ver hecho realidad ese sueño que lleva por nombre Centro de Interpretación Paco de Lucía", afirma Landaluce

“Nuestro deseo es ir siempre de la mano de su familia y de la Fundación que lleva su nombre, continuar dando pasos para en la medida de nuestras posibilidades, seguir engrandeciendo la memoria y el legado de Paco de Lucía. Cada vez está más cerca ver hecho realidad ese sueño que lleva por nombre Centro de Interpretación Paco de Lucía, y que se convertirá en una referencia de primer orden no solo en el plano cultural, sino también en el aspecto turístico. Está siendo un proceso largo, no exento de complejidades, convertido en una alta meta, pero que vamos a coronar con éxito”, ha añadido.