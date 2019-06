Pérez Villalta regala el Zodiaco de Hércules a Algeciras

Lleno de remordimientos después de acabar con la vida de su mujer y sus tres hijos, Hércules visitó el oráculo del dios Apolo para saber qué debía hacer para expiar su crimen. Éste le envió a Tirinto y le dijo que se pusiera a las órdenes del rey Euristeo, quien le encomendó doce trabajos para entretenerlo y que no pensara en arrebatarle el trono. El décimo fue ir a buscar el ganado de Gerión, un monstruo al que debía derrotar. En el archipiélago de Gadeiras, situó dos columnas y él mismo las separó, lo que inundó el espacio entre el monte Calpe (Gibraltar) y Abila (probablemente, el Hacho o el Musa). Esta leyenda sobre la creación del Estrecho de Gibraltar es la que inspiró a Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, 12 de mayo de 1948) para decorar el techo del pabellón de Andalucía en la Exposición Universal de Sevilla en 1992. Lo hizo tras una búsqueda que finalizó con éxito sobre la relación de las tareas de Hércules con los doce signos del Zodiaco. Los cuadros que pintó cuelgan ya en el edificio que el artista diseñó y que lleva su nombre en Algeciras, a modo de un reloj que cubre el camino diario del sol por la galería circular que compone su estructura principal.

"Cuando se me propuso estuve dándole vueltas y encontré un tema que yo creo que nunca se había hecho. Siendo Hércules el personaje mítico que de algún modo es el fundador de nuestra tierra y que nos une mucho con la mitología, me dije que nunca a nadie se le había ocurrido relacionar los doce trabajos con los doce signos del Zodiaco", ha explicado el pintor ante un auditorio compuesto por una numerosa representación de los artistas de la comarca. Artistas, galeristas y escritores como Nando Argüelles, Marga Guinea, Alberto Ceballos, Mayte Escudero, Macarena Alés, Nico Vázquez, Ricardos Mediavilla, Juan Emilio Ríos, Carmen Sánchez, Javier Cádiz, Adrian Van Loon, Celia Torres, Ireneo Ruiz, Vicente Gramaje o Sylvain Marc se han reunido en torno al gran maestro de Tarifa para dar la bienvenida a la donación.

"Evidentemente hay una relación, en una serie de ellos muy clara. La cuestión era encontrar la sutileza entre todos y lo hice. Realicé en el techo una especie de Zodiaco, con los trabajos de Hércules. Estos dibujos siempre los he conservado, de hecho les tengo especial cariño y un día entré por esa puerta y me di cuenta de que el espacio circular era exactamente como el techo del pabellón de Andalucía. ¿Por qué no intentar poner los dibujos creando algo que se le asemeje?", continuó Pérez Villalta.

"Se han distribuido seis en cada planta generando una cuestión cósmica. Hay una cosa muy curiosa. Los trabajos de Hércules, relacionados con el Zodiaco, podrían ser el paso del personaje como sol por los signos del año. Es muy interesante. Yo no me dedico a la investigación, pero pienso que alguien podría sacar un buen partido de ahí", narró.

El artista está muy satisfecho con la exposición, donada a la ciudad de Algeciras. "Pienso que quedan muy bien, muy entonado y muy unido. Se ve cómo yo trabajo muchas cosas. Se me achaca mucho que mis cuerpos no son anatómicamente perfectos, pero eso es algo que siempre he tenido claro: el artista no es un médico, es el que crea formas. A partir de eso que más me da que una pierna sea más larga o más corta. Lo único que quiero es que la figura en total tenga una gracia especial, aunque no corresponda a las anatomías perfectas".

Pérez Villalta ha recorrido la exposición, junto a Javier Sampalo, para mostrársela al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y la delegada de Cultura, Pilar Pintor.

Landaluce ha agradecido esta gran aportación que hace el artista a la ciudad de Algeciras y a la comarca, que la embellece y la hace mas rica en el ámbito cultural y artístico creando una verdadera “ruta cultural” de la que pueden disfrutar todos los vecinos de la zona y los visitantes. El alcalde en funciones ha afirmado que “estamos dando pasos, para transformar esta parte de la ciudad, como es el Barrio de la Caridad, en una zona mejor donde la cultura, el arte y la gente sean un uno.

Pilar Pintor ha puesto en valor el edificio Pérez Villalta, que actualmente acoge las sedes de la delegación de Cultura y Turismo, y que, según ha afirmado “se ha convertido en un referente tanto en España como en el mundo entero”. Además, ha explicado que “con esta obra conseguimos engrandecer aún mas su contenido y por ende el patrimonio cultural de la ciudad”. También ha agradecido el trabajo llevado a cabo por Javier Sampalo como representante del artista así como todos los trabajadores de la delegación municipal que han hecho posible que la inauguración de hoy haya sido un éxito.