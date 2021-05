Entender el cerebro humano para aplicarlo a la inteligencia artificial: esa es la misión que se ha propuesto el algecireño Guillermo Barrios Morales, de 26 años, que se encuentra realizando su doctorado en Física y Matemáticas en la Universidad de Granada y que ha recibido una beca Fullbright para investigar durante nueve meses en Estados Unidos en un centro de investigación de la empresa tecnológica IBM, en el estado de Nueva York.

"La beca es para realizar un proyecto en un centro de investigación en Estados Unidos, en el Thomas J. Whatson que pertenece a la empresa IBM y la idea, en línea con mi tesis, es explicar cómo funciona el cerebro y las redes neuronales desde un punto de vista de la física. Nos acercamos a ese problema desde un punto de vista más teórico y lo que queremos es, entendiendo lo que hace la biología para que nuestro cerebro procese información de manera tan óptima, poder llevarnos ese conocimiento para hacer algoritmos de inteligencia artificial que funcionen mejor. Básicamente aprendemos de la biología para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial", explica Barrios.

El investigador de Algeciras aún no conoce todos los detalles de su estancia, aunque lo que sabe no tiene mala pinta: "La beca tiene una duración de entre ocho y nueve meses, en principio me iría de noviembre a julio. Cubre todos los gastos de manutención, gestión de visado... y creo que ronda los 60.000 o 70.000 euros, aunque aún no conozco la cuantía exacta".

Barrios Morales ya apuntaba maneras antes de comenzar sus estudios universitarios. En 2013, cuando contaba con 17 años, acudió en apenas dos semanas a las Olimpiadas Nacionales de química y las de física, estas últimas obteniendo la medalla de bronce. Europa Sur publicó la noticia en 2013, en la que el joven se lamentaba por no haberse podido inscribir también en las de matemáticas: "Sí, lo recuerdo, no me avisaron de los plazos de inscripción. Ya que estás, ¡vas a por todas!", evoca entre risas.

Es la tercera vez que el algecireño realizará una estancia en Estados Unidos

Con ésta, será la tercera vez que el algecireño estará en Estados Unidos. La primera fue en su último año de carrera, que realizó mediante un programa de intercambio en la Universidad de San Diego, en California en el curso 17/18, que finalizó con matrícula de honor, y un curso de verano en la Universidad de Loyola, en Chicago, justo el verano antes.

Sus buenas notas, con un 9,44 sobre 10,00 en su grado en Física, le han permitido obtener varias becas: "Ahora mismo tengo una con contrato predoctoral en la Universidad de Granada, donde investigo y doy clases. Las estancias en San Diego y en Chicago también fueron becadas. ¡La verdad es que voy de beca en beca!", afirma.

Su camino hacia la física no fue directo: "Sabía que quería hacer investigación cuando acabé el bachillerato y me interesaban todos los problemas de la biología, la neurociencia y demás. Al principio me metí en bioquímica, pero para mí era demasiado experimental, porque yo prefiero el conocimiento más teórico, más concreto y por eso me pasé a la física, desde la que abordo temas de la biología. Para estudiar esto tienes que tener mucha curiosidad por estas temáticas".

La temática de su tesis es dar a la física una aplicación directa a la vida cotidiana: "Llegar a entender el cerebro es uno de los grandes desafíos de la ciencia. Todo lo que nosotros podamos llegar a entender un poco mejor, los mecanismos y como procesa la información, no solo a nivel de conocimiento sino también a nivel práctico podemos intentar aplicarlo a la inteligencia artificial y que se parezca más a la inteligencia humana. Si eso se consigue tendrá una gran influencia porque en el día a día todo lo que nos rodea es inteligencia artificial".

Entender el cerebro es uno de los grandes desafíos de la ciencia

A Barrios Morales le gustaría poder desarrollar su carrera en España: "No tengo un sitio en concreto donde me gustaría trabajar, sino que prefiero ir a los sitios donde están los investigadores de las temáticas que me interesen en cada momento. De cara a un futuro lejano me veo trabajando e investigando en España, aunque es difícil por las condiciones laborales y la precariedad del sistema".

En cuanto a su ciudad, comenta: "Echo de menos sobre todo a la gente con la que me he criado. Por motivos de trabajo no voy mucho pero intento ir una o dos veces al año. Es curioso porque le tengo más cariño ahora que no estoy allí que cuando era joven y vivía en Algeciras".