Las grúas del puerto de Algeciras, algo más que una presencia

Algeciras es conocido por acoger un puerto comercial de primer orden donde se realizan actividades comerciales portuarias como las operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo y almacenamiento de productos y mercancías.

Para estas actividades son necesariosunos significativos ejércitos de grúas que no paran de día ni de noche; son clave para el desarrollo y funcionamiento del puerto. A día de hoy, estas grúas se han integrado en el paisaje de Algeciras y de la bahía. Son de grandes dimensiones y cuando estamos llegando en coche por la Ruta del Toro antes de pasar a la altura de Los Barrios ya son visibles, cual estrellas en el horizonte, indicándonos que ya casi estamos en casa. Aparecen en el paisaje portuario de manera imponente, con sus gigantescas figuras de acero. Sus brazos extensibles desafían la gravedad con su poder para manejar los contenedores.

Forman un bosque azulado que enlazan los muelles con el cielo, añadiendo una variedad más de azul a la paleta de tonos celestes de nuestra bahía. Dominan el paisaje entre el cielo y el puerto.

Pero, ¿qué sabemos de estas grúas? Aquellas personas relacionadas con las empresas y servicios gruísticos conocen sus características e incluso su manejo. Pero la mayoría del público simplemente las contemplamos, observamos sus movimientos orquestados como una coreografía, comprobando con asombro cómo son capaces de mover contenedores que pesan toneladas con sus brazos articulados. Tejen un entramado de contenedores de mercancías que cargan y descargan, en cúmulos de contenedores rojos, grises y blancos principalmente, añadiendo más colorido al espectáculo.

Para desvelar esto que para mí es un “secreto”, un misterio, debido a mi desconocimiento técnico -como nos pasa a muchos-, me dirigí a un amigo portuario que se dedica a la actividad de la estiba para que me ilustrara sobre el asunto, lo que para mí ha sido siempre el mundo secreto de las grúas.

Cinco grúas de TTI Algeciras. / E. S.

Así, me informó que hay distintos tipos, según el tamaño de los barcos. Las que vemos en el puerto de Algeciras son todas grúas pórtico que se diseñan de manera específica según las necesidades de cada muelle para diferentes tipos de tonelaje, alturas y distancia de la pluma (el “brazo” de la grúa). Los tamaños que pueden ir desde la clase Panamax, Post Panamax y Super Post Panamax, hasta las grúas Megamax, que son las más grandes.

A pesar del tamaño, son manejadas por un solo operador con su destreza y la del equipo humano de estibadores que realizan la actividad de estiba y desestiba, tan cotidiana e importante en nuestro puerto. Por tanto, aprovecho aquí para reconocer públicamente la labor del equipo humano de la estiba del puerto de Algeciras.

Existen en nuestro puerto dos terminales para la carga y descarga de los contenedores, gestionadas por dos compañías. Una es APM Terminals, filial de Maersk, y la otra es TTI Algeciras, cada una con su muelle. Aunque todo depende de las fluctuaciones del comercio internacional, por lo que es habitual que diversas navieras actúen con estas dos grandes compañías para reforzar el trabajo de la estiba.

En cualquier caso, quisiera resaltar la destreza y habilidad de los estibadores, ese equipo humano que con su buen hacer en el manejo de la maquinaria hacen que el puerto sea de los más competitivos. Algeciras, según su “movimiento por hora” (MPH), aparece como uno de los puertos más destacables del panorama europeo. En este dato se fijan las navieras a la hora de enviar sus barcos repletos de contenedores frente a los rivales. Aparte de otros alicientes o factores que atraen las naves a este puerto como, por ejemplo, el costo de la mano de obra, las tasas portuarias y otro tipo de costes por servicios en el puerto.

Las grúas merecen ser celebradas por su labor incansable, son símbolos de la capacidad humana por inventar aquello que le sea útil, con una presencia majestuosa y a la vez una precisión milimétrica en sus movimientos. Detrás de su apariencia industrial, las grúas pórticode nuestro puerto esconden una belleza singular, lo industrial no tiene que ser siempre antiestético. Quizás todo depende del cristal o la actitud con que se mire. La próxima vez que veáis a estos colosos, incluidlos en vuestro imaginario, en vuestra geografía sentimental de la ciudad, aunquemuchos son los que ni les prestan atención, y meditad sobre si merecen ocupar un espacio en vuestra consideración.