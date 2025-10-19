El Gobierno afirma que los trasvases en El Rinconcillo compensan el “basculamiento” pero sin fecha para la regeneración definitiva

El Gobierno de España ha asegurado que los trasvases de arena que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras realiza cada año en la playa de El Rinconcillo "compensan el basculamiento" que sufre esta zona del litoral algecireño tras la ampliación del puerto. No obstante, ha reconocido que todavía no existe una fecha concreta para el inicio de las obras del proyecto de regeneración de esta playa.

En una respuesta escrita a una pregunta registrada por Vox en el Congreso, recogida por Europa Press, el Ejecutivo explica que el proyecto se apoya técnicamente en un estudio elaborado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. Sin embargo, advierte de que la “definición de la alternativa elegida”, en el marco de una gestión integrada de la costa y adaptada al cambio climático, debe tener en cuenta no solo los aspectos funcionales, sino también los “ambientales, económicos y jurídicos”.

"Cuando tales circunstancias se encuentren validadas", añade el Gobierno, "la documentación elaborada deberá someterse al preceptivo procedimiento de evaluación ambiental", que incluirá una fase de participación pública y la solicitud de informes a diferentes organismos. Estos serán "convenientemente analizados" antes de dar nuevos pasos en el proceso.

Respecto a los trasvases de arena que ejecuta anualmente el puerto, el Ejecutivo detalla que su objetivo es "paliar el transporte de sedimentos de evaluación ambiental", como consecuencia del basculamiento, mediante su recolocación en sentido inverso. Esta medida, señala, es de "carácter blando", soluciona "en gran medida el problema ocasionado" y resulta "totalmente compatible con otras medidas estructurales que precisan de trámites más complejos", como el citado proyecto de regeneración.

De esta manera, el Gobierno responde a la formación Vox, que denunciaba la “paralización” del proyecto y la “indignación” existente entre los vecinos de la zona. El partido alerta de que la playa “continúa perdiendo anchura cinco años después del primer estudio técnico y dos después de la licitación de un proyecto presupuestado en 9,8 millones de euros, que incluía la construcción de un dique”.

"Pese a los anuncios, el deterioro continúa y ya amenaza el área protegida de las marismas de Palmones", advierte Vox en su escrito al Congreso.