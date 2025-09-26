El Gobierno recuerda a Landaluce que los traslados de migrantes desde Ceuta "se realizan siempre a Algeciras" sin implicar permanencia en la ciudad

La Secretaría de Estado de Migraciones ha aclarado por escrito al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que ninguno de los 54 migrantes que fueron trasladados el pasado 4 de septiembre desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta se quedó en la ciudad ni en el Campo de Gibraltar. Este grupo de personas, solicitantes de atención humanitaria, fueron trasladados desde la Ciudad Autónoma a la península para descongestionar el CETI ceutí, que en esos momentos casi duplicaba su aforo.

Landaluce, ante el hecho de que el barco atracase en Algeciras, reclamó información oficial a la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y a la responsable de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, Esperanza Pérez, sobre si los migrantes iban a permanecer en la ciudad o si iban a ser derivados a otros puntos del territorio. “Mi propósito es contar con información precisa y contrastada a través de los cauces institucionales correspondientes”, señaló Landaluce, tras subrayar que la noticia ha trascendido a través de medios de comunicación sin confirmación oficial.

El Gobierno replica con el hecho obvio de que el tránsito de estas personas desde Ceuta debe pasar invariablemente por Algeciras. "Informamos que los traslados desde el CETI de Ceuta se realizan siempre a Algeciras, pero eso no quiere decir que todos sean acogidos en esa ciudad. Del traslado al que ser refiere todas las personas, una vez llegaron a Algeciras desde el CETI de Ceuta, fueron trasladadas a centros de Sevilla y Cádiz".

Los migrantes, todos varones jóvenes procedentes en su mayoría de Argelia, Sudán y Guinea Conakry, estuvieron acompañados por personal de Cruz Roja y del CETI. Su salida se produjo en un momento en que el centro ceutí, con una capacidad para 512 plazas, acogía a más de 900 personas y ha dejado de aceptar nuevos ingresos. La situación obligó a habilitar espacios adicionales como el Aula Magna, aulas de español y carpas para instalar literas.