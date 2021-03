El gobierno local de Algeciras defiende su gestión económica y culpa a PSOE e IU de la "herencia"

La concejal de Economía y Hacienda de Algeciras, María Solanes, ha defendido "la buena gestión económica de José Ignacio Landaluce" de las críticas de Adelante Algeciras y el PSOE por el plan de la Junta de aplazar las deudas de las localidades andaluzas en peor situación, entre las que se encuentra la ciudad.

“Nuestra evolución es muy favorable, teniendo en cuenta la mala situación económica en la que el gobierno socialista y de Izquierda Unida dejó a esta administración antes de que este equipo de Gobierno entrase en el Ayuntamiento”, ha subryado.

“Pocas lecciones, por no decir ninguna, nos pueden dar los socialistas algecireños, ya que, aunque a ellos se les haya olvidado, nosotros seguimos teniendo muy presente la lamentable situación en la que dejaron este Ayuntamiento en junio de 2011, con prácticamente todo el parque móvil parado, puesto que ni se pagaban los seguros ni había empresas que quisieran suministrar el combustible; con los vehículos de Protección Civil arrumbados en el taller municipal, ya que no había dinero para comprar repuestos, y con los colegios sin papel higiénico, porque nadie quería servirnos. No me hagan recordarles que el 80% de las sentencias que llevamos al fondo de ordenación fueron a causa de su mal gobierno”, valora Solanes, quien ha añadido que “todo el mundo sabe que lo que mejor se les da a los socialistas es arruinar el presente e hipotecar el futuro”.

La delegada ha recordado que “cuando Landaluce entró a gobernar el remanente de tesorería era de 105 millones de euros en negativo, y ahora es positivo. Además hemos pasado de una situación de riesgo alto a riesgo moderado, pues estamos amortizando 6 millones de euros de deuda al año, una cantidad nada desdeñable en relación con nuestra capacidad económica”, también ha hecho referencia a que “la deuda del Ayuntamiento está estructurada, de tal forma que hemos podido reducir la morosidad, reduciendo el tiempo de pago a nuestros proveedores, y aunque aún hay mucho por hacer, estamos en la senda de la mejora, la transparencia y el control de gasto”.

“Desde este Equipo de Gobierno celebramos esta nueva ayuda que nos brinda la Junta de Andalucía, que lejos de ser un rescate como algunos quieren hacer ver, es una garantía para que podamos seguir dando buenos servicios a nuestros ciudadanos”, ha asegurado la edil.