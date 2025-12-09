El gobierno local de Algeciras analizará la arena y las aguas de El Rinconcillo tras la denuncia de un vertido de aguas fecales del PSOE

El Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado este martes que tomará muestras del agua y la arena tras la denuncia del PSOE de un vertido de aguas residuales en la playa de El Rinconcillo que afectaría tanto al agua como a la arena. Aunque el gobierno local ha subrayado que ninguno de los controles periódicos de las diferentes administraciones ha detectado anomalías, se van a efectuar nuevos controles y se actuará "de manera inmediata" en caso de ratificarse la existencia de contaminación bacteriana en la playa.

"Todas las analíticas oficiales, tanto de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) como de la Junta de Andalucía, descartan cualquier anomalía. Y el Gobierno de España no ha advertido ninguna incidencia pese a sus frecuentes inspecciones", según el gobierno local. No obstante, estos controles están centrados en el agua, y no en la arena, donde el PSOE ha detectado un manto de verdín asociado a una posible contaminación de origen biológico.

El equipo municipal apunta que la delegación territorial de Salud de la Junta de Andalucía —responsable de los controles sanitarios durante la temporada de baño— realizó su última analítica el 15 de septiembre "certificando que el agua era apta para el baño -sin hacer alusión a la arena- y que no existía presencia anómala de bacterias ni indicios de contaminación fecal". Estas analíticas se llevan a cabo de forma periódica durante el verano para garantizar la seguridad de los usuarios. Además de este análisis, el gobierno local alude a los controles de la APBA en la arena y los de la Demarcación de Costas, igualmente favorables.

"El Ayuntamiento desconoce la validez técnica de los citados análisis mencionados por la portavoz socialista, por lo que no pueden sustituir los informes e inspecciones elaborados por las administraciones competentes. No obstante, ante la formulación de esta preocupación, el Ayuntamiento va a proceder a realizar nuevas tomas de muestras en distintos puntos tanto del agua como de la arena. Estas pruebas serán efectuadas por laboratorios autorizados, y en caso de detectarse cualquier incidencia, se actuaría de manera inmediata", ha avisado el Consistorio, que ha pedido al PSOE evitar generar alarma entre la población.