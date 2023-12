Cómo gestionar una asesoría

La gestión de una asesoría, al igual que ocurre con otra serie de negocios, necesita un programa efectivo para automatizar las tareas de manera rápida. Al optimizar los recursos es mucho más fácil centrarse en su propósito y mejorar la productividad de todo el equipo laboral. Esto se traduce en la satisfacción del cliente y, consecuentemente, el aumento de los beneficios.

Un software para asesorías es la mejor solución para facilitar la gestión profesional en este modelo de negocios. Estamos ante una herramienta muy potente para procesar online de los documentos, llevar al día la contabilidad, fiscalidad, así como simplificar el trabajo. A todo esto, cabe añadir, que la digitalización garantiza una imagen más moderna y competitiva.

Herramientas para mejorar la gestión de una asesoría

Una amplia mayoría de los asesores piensan que trabajan muchas horas y no obtienen el mejor rendimiento. Incluso, dejan escapar nuevos clientes porque no disponen de un programa efectivo que les ayude a obtener mejores resultados en su gestión. Para algunos autónomos, delegar no es una tarea fácil y creen que, si no están pendientes del negocio las 24 horas del día, no saldrá adelante.

Sin embargo, un software de gestión permite delegar muchas tareas para agilizar el trabajo diario. En estos negocios se pierde mucho tiempo realizando algunos procesos que son repetitivos. En cambio, si se emplea un programa adecuado, estas horas se aprovecharán para otro tipo de funciones. Incluso, se evitarán muchos errores humanos gracias a la gestión automatizada y simplificada.

Programa de facturación para automatizar las tareas repetitivas

Una vez que ya hemos comprendido la importancia de la digitalización en el entorno laboral, viene el siguiente desafío, se trata de elegir correctamente la solución que se ajuste a nuestras necesidades. Por ejemplo, Cegid, empresa líder en soluciones de gestión en la nube, nos propone un programa de facturar con magníficas prestaciones. Se trata de Cegid DiezFAC, una herramienta intuitiva para los autónomos y las pymes, que incluye todas las funcionalidades para una mejor gestión financiera.

Optimizar el departamento de RR. HH.

La asesoría laboral también requiere de una solución que pueda procesar automáticamente las nóminas de los empleados, así como de las empresas que se gestionan.

Estos profesionales deben dar respuesta a flujos de trabajos en los que hay que introducir datos sujetos a errores. En el 93 % de los casos, las tareas son recurrentes, por este motivo, te recomendamos echar un vistazo a Cegid Ekon Recurso Humanos, una tecnología innovadora que libera de carga al departamento de Recursos Humanos.

La gestión y contabilidad al día

Otro de los trabajos habituales en una asesoría es la creación de facturas, calcular los impuestos y llevar la contabilidad al día. Además, la factura electrónica ya es una obligación en prácticamente todas las empresas, por lo que hay que cumplir con la normativa vigente. Cegid Contasimple, que está subvencionado con el bono Kit Digital, es una buena elección para realizar este tipo de trabajos.

En conclusión, estas son algunas soluciones innovadoras para mejorar la gestión de una asesoría y obtener resultados exitosos. Obviamente, existen muchas más propuestas, pero lo más aconsejable es solicitar un asesoramiento profesional para elegir el software que necesitamos. La mayoría de ellos pueden integrar módulos y personalizarse para cumplir con los objetivos profesionales.