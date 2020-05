“La gente de Tarifa ha demostrado una vez más que es solidaria y responsable”, Francisco Ruiz, Alcalde de Tarifa

Biólogo y alcalde. Francisco Ruiz dejó en pausa su carrera profesional para dedicarse a su pueblo. Desde 2015 lleva las riendas del Ayuntamiento de Tarifa, una localidad que, como todas, está sufriendo las consecuencias de una crisis histórica que está minimizando con propuestas muy enfocadas en la protección social y económica.

-¿Cuáles han sido las medidas que ha tomado el Ayuntamiento como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19?

-El Ayuntamiento ha actuado, como prácticamente todos, en varias fases. La primera, de contención de la pandemia, reforzando servicios de desinfección y limpieza en todo el municipio y edificios municipales. Hemos desarrollado una serie de medias generales de seguridad sanitaria, ambiental y personal, tanto para los trabajadores municipales, que son muchos, como la población general. También se ha creado una red importante de solidaridad bajo la marca Universo Solidario, coordinada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que ha dirigido una red de voluntariado que ha gestionado las compras y otras necesidades de aquellos grupos vulnerables que no podía salir, una interesante campaña de acompañamiento telefónico para personas solas o la gestión del banco de alimentos de Tarifa y de un catering de alimentos calientes (comida y cena) para personas en riesgo de exclusión. Lo cierto es que en el aspecto social hemos hecho un trabajo muy importante. Es verdad que tarifa siempre ha sido muy solidaria, pero la verdad es esta vez ha sido excepcional.

En el ámbito económico se tomaron el 19 de marzo unas medidas extraordinarias en relación a la fiscalidad en la que se incorporaban actuaciones como el descuento por la ocupación de la vía pública, incluso dejar de pagarla en los casos en los que los establecimientos no han podido abrir sus puertas. Además se han suspendido todas las tasas y precios públicos municipales de servicios que no se han estado prestando, como los kioskos que están cerrados, los mercadillos, etc. Ahora estamos estudiando otro tipo de medidas orientadas a la desescalada, como por ejemplo bonificaciones para reducir el coste que supone el incremento de espacio para aquellos establecimientos que necesiten una mayor ocupación como consecuencia de la reducción de aforos.

El pasado 27 de abril, además, aprobamos un crédito extraordinario a cargo del remanente de tesorería y del fondo de contingencia con cuatro objetivos fundamentales. Primero, inyectar liquidez para las ayudas ya existentes de servicios sociales que desgraciadamente van a seguir haciendo falta ahora y en el futuro; el segundo, para ayudas directas a pequeñas y medianas empresas locales y particulares que se han visto afectadas directamente por le crisis del Covid. El tercer objetivo es la reactivación de la economía municipal, y por último la financiación de todo lo que hemos tenido que invertir en estos meses a causa de la crisis.

-¿Qué consecuencias, sanitarias y económicas, está teniendo la crisis en Tarifa?

-Como todos saben, hemos estado solicitando desde el principio los datos de la enfermedad municipalizados, que se han incluido recientemente. Según esos datos, son 20 las personas contagiadas en Tarifa, con, desgraciadamente, 5 fallecimientos. Es un dato evidentemente demoledor por los fallecimientos, si bien es cierto que siempre ha estado muy controlada la situación sanitaria en el municipio porque la ciudadanía ha actuado con enorme responsabilidad y solidaridad.

Ha habido además una coordinación muy estrecha con al área sanitaria del Campo de Gibraltar. Siempre hemos contado con un hilo directo y eso nos ha permitido ir coordinando todas las medidas de contención acorde con los datos que nos iban aportando. En el aspecto económico la verdad es que no hay ejemplo igual en 100 años en nuestra historia, y en Tarifa sabemos que se van a notar muchísimo las consecuencias porque uno de los sectores que más se ha visto afectado es evidentemente el terciario: servicios, hostelería turismo. En ello estamos, hablando con el sector (empresas, sindicatos, administraciones…) para que el impacto, que lo habrá, sea el menor posible.

También estamos reclamando a instituciones supramunicipales medidas concretas para el sector, porque el turismo será sin duda el más afectado y Tarifa es una potente marca turística internacional y nacional, lo que nos genera cierta incertidumbre. Lo cierto es el turismo internacional, que aquí es muy importante, no va ir al mismo ritmo, pero por suerte tenemos un mercado turístico nacional muy intenso y es ahí donde haremos más hincapié, ofreciendo el valor de nuestro patrimonio natural, muy extenso, con zonas muy amplias para el distrute y por tanto muy seguras para cualquier actividad deportiva o turística.

-¿Cuándo llegará una cierta normalidad a la localidad?

-Se está trabajando con alguna incertidumbre en ese aspecto. En principio ya sabemos que en España habrá unas fases estructuradas que irán avanzando de 15 en 15 días, pero todo depende de que se vayan cumpliendo los indicadores sanitarios establecidos, lo que irá permitiendo avanzar a un municipio o provincia. Pero en realidad no habrá una normalidad real hasta que todo el país esté marcha, porque un territorio puede cumplir perfectamente y otro no, y eso influirá en los demás porque al final la movilidad va a seguir siendo reducida y eso para una ciudad turística como Tarifa no es bueno.

Hemos llegado hasta aquí unidos, tomando las medias de forma responsable y colectiva, así que ahora no podemos perder todo la ganado y hay que actuar como hasta ahora, o incluso con mayor responsabilidad que antes, porque es cierto que en la medida que hay más actividades autorizadas se requiere más responsabilidad de cada individuo.

-Hablando de responsabilidad ¿Cómo ha actuado la gente de Tarifa?

-Han sido geniales. Como alcalde tengo que agradecerles expresamente su comportamiento solidario y responsable. Ya sabemos, por acontecimientos previos que hemos tenido en Tarifa, de su solidaridad y responsabilidad, pero de nuevo lo hemos comprobado. Los ciudadanos han dado la talla. Y, por supuesto, también todos los que han velado por nosotros trabajando en los servicios esenciales: sanitarios, personal de cuerpos de seguridad, servicios de limpieza, los propios comerciantes y trabajadores que no han podido cerrar… Ellos han conseguido que estemos saliendo adelante.