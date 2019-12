Cuatro funcionarios de la cárcel de Algeciras, heridos por un interno

Cuatro funcionarios de la cárcel de Botafuegos, en Algeciras, resultaron heridos este viernes cuando intentaban reducir a un interno que estaba en una celda del módulo de aislamiento muy alterado y con dos grandes cristales en las manos.

Así lo denunció el sindicato Acaip-UGT, que considera el suceso "extremadamente grave" y relata así lo sucedido: "El interno J.A.V.V. llama por interfonía gritando y alterado a los funcionarios de servicio en el módulo de aislamiento para reclamar la comunicación que tiene autorizada con su familia. Se le informa que ésta ha quedado suspendida porque su familia no se había presentado a la hora fijada. Lejos de entenderlo, grita: 'como no comunique os voy a cortar en pedacitos, os voy a matar hijos de puta".

"Ya presentes en la celda, observan al interno agresivo, alterado y con grandes cristales en ambas manos, que vuelve a gritar: 'al primero que entre lo mato'. A pesar de que previamente se intenta dialogar para que deponga su actitud y entregue los cristales, no es posible, por lo que se procede a reducir al interno utilizando la fuerza mínima e imprescindible, momento en el que el interno intenta cortar a los funcionarios", continúa el sindicato

"Durante el forcejeo para reducir al interno, resultan lesionados de diversa consideración cuatro funcionarios, que son atendidos en la enfermería de la prisión. Posteriormente se le traslada a la Enfermería porque refiere haberse tragado cristales y pilas. A su regreso amenaza con autolesionarse, quedandofinalmente aislado y con sujección mecánica", explica Acaip, que subraya que el preso está clasificado en primer grado de tratamiento, "debido a su peligrosidad extrema", que tuvo su primer ingreso en prisión en el año 2005, que actualmente tiene una condena de más de 20 años, por múltiples delitos como son robos con violencia, robo de vehículos, atentado a la autoridad y la fecha de libertad está contemplada para el año 2038. "Su comportamiento en prisión ha sido de una peligrosidad extrema, con más de 100expedientes diciplinarios, donde abundan los insultos, amenazas, coacciones, agresiones, daños materiales, posesión objetos prohibidos, desobediencias, etcétera", manifiesta el sindicato, que afirma que por la mañana, durante un cacheo extraordinario, se requisaron dos pinchos carcelarios de fabricación casera, de unos 10 centímetros de longitud, "en un módulo donde habitan internos nacionales y extranjeros, que suelen reincidentes y/o sancionados".

Acaip critica en un escrito "el desprecio total y absoluto al que nos tiene sometidos nuestro secretario general de Instituciones Penitenciarias y sus subdirectores generales, a los que no importa poner en peligro la vida de sus propios trabajadores". "Las cifras son demoledoras, un déficit de más del 10% funcionarios en Botafuegos, la cárcel algecireña está por encima de su máxima capacidad (sobran más de 300 presos), la formación no existe, los medios de autoprotección están obsoletos, caducados, no se adecuan a las nuevas tecnologías, o simplemente no hay, tampoco le interesa tramitar la condición de Agente de la Autoridad, esencial para el colectivo, para que agresiones e insultos no salgan judicialmente gratis a los presos", continúa. "Por el contrario si se han preocupado en acondicionar piscinas en las cárceles o de subirse los sueldos e incluso desviar más de 3.7 millones de euros del presupuesto de prisiones para pagar a las fuerzas y cuerpos de seguridad desplazados a Cataluña", censura la sección sindical, que resalta la profesionalidad y buen hacer de los compañeros de servicio, sin cuya actuación ahora estaríamos lamentándonos de un daño mayor".