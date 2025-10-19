Algeciras respalda la XII Marcha contra el Cáncer de Mama

Algeciras ha mostrado este domingo su apoyo a la XII Marcha contra el Cáncer de Mama y Cáncer de Mama Metastásico con la participación de numerosas personas comprometidas con la causa.

Organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la asociación Bandera Rosa, con la colaboración del Ayuntamiento, la marcha tuvo como objetivo concienciar sobre la prevención, la detección precoz y la investigación en la lucha contra el cáncer de mama.

El recorrido comenzó a las 11:00 desde la zona infantil del Llano Amarillo y atravesó las principales calles del centro de la ciudad hasta culminar en la Plaza Alta, donde se concentró buena parte de la participación ciudadana.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor; la teniente de alcalde delegada de Bienestar Social, Paula Conesa; y la concejal delegada de Salud, Sabina Quiles, acompañaron a los ciudadanos a lo largo del recorrido. Previo al inicio de la marcha, Sabina Quiles destacó la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento y las asociaciones sociales, afirmando que “desde el Consistorio seguiremos apoyando todas las iniciativas que den visibilidad a estas causas y promuevan la solidaridad”. Paula Conesa subrayó la relevancia de la investigación como herramienta clave para combatir la enfermedad.