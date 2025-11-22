Gastro
Fotos: Así entrenan sobre ruedas desde niños hasta adultos en el club Algeciras Patina
La asociación reúne cada semana a más de 500 jóvenes en el recinto ferial y el Lago Marítimo, con una filosofía clara: "para patinar no hay edad ni impedimento físico"

Vanessa Pérez | G.S.G.

Algeciras, 22 de noviembre 2025 - 12:46

En el recinto ferial de Algeciras, cada lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado se repite una escena que desafía cualquier estereotipo sobre el deporte inclusivo. Decenas de personas de todas las edades se deslizan sobre ruedas, desde niños de tres años que apenas mantienen el equilibrio hasta adultos que perfeccionan sus técnicas. Los martes, la actividad se traslada al Lago Marítimo. Pero lo verdaderamente extraordinario ocurre los sábados, cuando el club Algeciras Patina abre sus puertas a niños y jóvenes con Asperger, TEA y autismo de todo el Campo de Gibraltar.

Este 22 de noviembre ha sido uno de esos días en los que el patinaje ha demostrado ser mucho más que un deporte: una herramienta de integración donde también pueden participan menores con síndrome de Down o discapacidad visual.

Detrás de esta iniciativa está Richard Ardanaz, un "loco del patinaje" —como él mismo se define— que trajo su pasión desde Inglaterra y la transformó primero en el club de hockey Las Orcas de Algeciras, con varios títulos autonómicos y nacionales en su palmarés entre 1997 y 2007. Tras una etapa fuera de la ciudad por motivos laborales, Ardanaz regresó en 2015 con una visión clara: crear cantera desde la base. "Nuestro objetivo es sencillo: para patinar no hay edad, impedimento físico, reto u obstáculo que se nos resista. Trae ganas de aprender y nosotros aportamos lo demás", resume la filosofía del club que fundó el 24 de febrero de aquel año.

Lo que comenzó con apenas cinco socios y prácticamente ningún apoyo institucional se ha convertido en un proyecto con ocho escuelas de patinaje en Algeciras que aglutinan a más de 500 jóvenes. La junta directiva actual cuenta con ocho expertos en todas las disciplinas deportivas, marketing e imagen, y el club ya compite a nivel andaluz y nacional en freestyle y hockey. De hecho, unos 40 deportistas entrenan en las instalaciones del colegio público Caetaria —aunque no estén acondicionadas para el deporte— y juegan fichados con equipos como Santi Petri de Chiclana, Águilas de Murcia, Ceuta y Marbella, llevando el nombre de Algeciras por toda España.

La capacidad de superación del club Algeciras Patina es tan impresionante como inspiradora. A pesar de no contar con instalaciones propias y entrenar únicamente en la calle o en espacios públicos, sus deportistas han conseguido medallas en el Campeonato de Andalucía durante dos años consecutivos. En la pasada temporada lograron tres platas y dos bronces, demostrando que el esfuerzo y la pasión pueden superar cualquier obstáculo material. "Siempre sigue su corazón, y su corazón va sobre ruedas", reza el lema del club, que no ha dejado de mejorar, evolucionar y crecer.

El material se presta a todos los niveles, eliminando cualquier barrera económica para la práctica del patinaje. Esta accesibilidad, sumada a la vocación inclusiva del proyecto, convierte a Algeciras Patina en mucho más que un club deportivo: es un espacio donde la diversidad se celebra sobre ruedas, donde un niño con autismo patina junto a otro sin discapacidad, y donde la única regla es traer ganas de aprender.

