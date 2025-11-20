Fotos de la inauguración de la exposición fotográfica del río de la Miel

La muestra se presenta como un homenaje visual a la importancia histórica, cultural y emocional que el río ha representado para varias generaciones

El Centro Documental José Luis Cano de Algeciras ha inaugurado este jueves la exposición 50 aniversario de la desaparición del río de la Miel, una muestra gráfica y documental que recupera la memoria de uno de los elementos naturales más simbólicos de Algeciras. El acto ha contado con la asistencia de Pilar Pintor, teniente de alcalde delegada de Cultura; Marusa Arias de Molina, directora de Secretariado de Coordinación del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz; y representantes de la Asociación Memoria de Algeciras, encabezados por su presidente, Javier Gutiérrez.

La exposición, distribuida entre el propio Centro Documental y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, reúne una amplia colección de fotografías, documentos y testimonios que ilustran el papel del río de la Miel en la vida urbana de la ciudad. Las imágenes profundizan también en el proceso de soterramiento y desaparición del cauce durante la década de los años 70, un episodio clave en la transformación del paisaje urbano algecireño. La muestra se presenta como un homenaje visual a la importancia histórica, cultural y emocional que este río ha representado para varias generaciones.

Durante el periodo expositivo, la programación se complementará con visitas guiadas concertadas, conducidas por miembros de la asociación organizadora, así como con conferencias temáticas que ahondarán en el contexto histórico y urbano de aquellos años de cambio para Algeciras.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 31 de diciembre, en el horario habitual del Centro Documental José Luis Cano. El Ayuntamiento ha invitado a toda la ciudadanía a participar y redescubrir, a través de estas imágenes, un capítulo esencial en la identidad de la ciudad.