Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras
Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma

Algeciras degusta la feria gastronómica Saborea Cádiz, saborea tu provincia

29 de noviembre 2025 - 15:21

La plaza Marqués de Verboom ha acogido este sábado la segunda edición de Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia, un evento gastronómico que viene de la mano de la Diputación Provincial de Cádiz y que ensalzala riqueza gastronómica de la provincia.

Además de disfrutar de los distintos puestos donde degustar diferentes productos de la tierra, los asistentes han podido ser testigos del showcooking en directo del chef Francisco Guzmán, de la Escuela de Hostelería de la Fundación Osborne.

En la presentación del acto, ha estado presente el alcalde, José Ignacio Landaluce, la concejal delegada de Comercio y Mercados, Sabina Quiles, así como el vicepresidente tercero de la Diputación de Cádiz, Jacinto Muñoz, y la diputada provincial, Paula Conesa, además de una representación del equipo de Gobierno local y de la Corporación Municipal.

Con esta parada en Algeciras, Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia continúa consolidándose como una iniciativa que acerca los sabores y productores gaditanos a cada rincón de la provincia, impulsando el consumo de proximidad, el conocimiento de la gastronomía local y la dinamización del sector agroalimentario.

1/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
2/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
3/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
4/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
5/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
6/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
7/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
8/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
9/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
10/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
11/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
12/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
13/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
14/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
15/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
16/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
17/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
18/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
19/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
20/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
21/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma
22/22 Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras / Claudio Palma

