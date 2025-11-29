Algeciras degusta la feria gastronómica Saborea Cádiz, saborea tu provincia
La plaza Marqués de Verboom ha acogido este sábado la segunda edición de Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia, un evento gastronómico que viene de la mano de la Diputación Provincial de Cádiz y que ensalzala riqueza gastronómica de la provincia.
Además de disfrutar de los distintos puestos donde degustar diferentes productos de la tierra, los asistentes han podido ser testigos del showcooking en directo del chef Francisco Guzmán, de la Escuela de Hostelería de la Fundación Osborne.
En la presentación del acto, ha estado presente el alcalde, José Ignacio Landaluce, la concejal delegada de Comercio y Mercados, Sabina Quiles, así como el vicepresidente tercero de la Diputación de Cádiz, Jacinto Muñoz, y la diputada provincial, Paula Conesa, además de una representación del equipo de Gobierno local y de la Corporación Municipal.
Con esta parada en Algeciras, Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia continúa consolidándose como una iniciativa que acerca los sabores y productores gaditanos a cada rincón de la provincia, impulsando el consumo de proximidad, el conocimiento de la gastronomía local y la dinamización del sector agroalimentario.
1/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
2/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
3/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
4/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
5/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
6/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
7/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
8/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
9/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
10/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
11/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
12/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
13/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
14/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
15/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
16/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
17/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
18/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
19/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
20/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
21/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma
22/22Fotos de la Feria gastronómica Saborea Cádiz en Algeciras/Claudio Palma