Fotos de las exposiciones fotográficas 'Entre lo divino y lo humano' y 'Secuestro infinito
/ ANDRÉS CARRASCO

Fotos de las exposiciones fotográficas 'Entre lo divino y lo humano' y 'Secuestro infinito

La asociación Infocus inaugura las exposiciones ganadoras de las becas que ofrece este colectivo

La asociación Infocus ha inaugurado este viernes las exposiciones ganadoras de las becas que ofrece este colectivo en su Espacio Expositivo de Algeciras, situado en el Centro de Negocios Nexus. La cita reunió a numerosos amantes de la fotografía en uno de los certámenes más relevantes de la comarca.

El público pudo disfrutar de dos proyectos fotográficos de gran nivel y con estilos muy diferentes. La fotógrafa Sandra Díaz Oval presentó Secuestro Infinito, una muestra cargada de sensibilidad que ella misma se encargó de guiar para los asistentes. Por su parte, Antonio Montero Presencio dio a conocer su trabajo Entre lo divino y lo humano, una propuesta que explora los límites entre la espiritualidad y la vida cotidiana.

El acto coincidió con el primer aniversario del Espacio Expositivo de Infocus, un lugar que en solo un año se ha consolidado como referente cultural y fotográfico en Algeciras. Este espacio mantiene de forma permanente una exposición gratuita y se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para los aficionados a la fotografía y la cultura en general.

