Fotos de la exposición 'PeZadillas y aVerraciones' de Paco Galeote

La Sala Cajasur de Algeciras ha acogido este viernes la inauguración de la nueva exposición del artista Paco Galeote, titulada peZadillas y aVerraCiones. La cita, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, reunió a un nutrido público que no quiso perderse el estreno de una muestra muy interesante.

Galeote fue el encargado de presentar una serie de obras en las que despliega su característico universo visual, cargado de simbolismo, ironía y crítica social, envuelto en una estética tan reconocible como inquietante. Los asistentes recorrieron la sala descubriendo piezas que, según comentaban muchos, “remueven y hacen pensar” al espectador.

La inauguración, marcada por un ambiente cercano y participativo, contó con la presencia de representantes municipales y de numerosos aficionados al arte contemporáneo.

La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 31 de octubre con entrada gratuita. Los horarios de visita serán de 10:00 a 13:00 en septiembre y de 10:00 a 14:00 durante octubre, de lunes a viernes.