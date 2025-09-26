Europa Sur
Configura Google Discover para no perderte ninguna noticia
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ

Fotos de la exposición 'PeZadillas y aVerraciones' de Paco Galeote

La muestra puede verse en la Sala Cajasur hasta el 31 de octubre

R. D.

Algeciras, 26 de septiembre 2025 - 20:20

La Sala Cajasur de Algeciras ha acogido este viernes la inauguración de la nueva exposición del artista Paco Galeote, titulada peZadillas y aVerraCiones. La cita, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, reunió a un nutrido público que no quiso perderse el estreno de una muestra muy interesante.

Galeote fue el encargado de presentar una serie de obras en las que despliega su característico universo visual, cargado de simbolismo, ironía y crítica social, envuelto en una estética tan reconocible como inquietante. Los asistentes recorrieron la sala descubriendo piezas que, según comentaban muchos, “remueven y hacen pensar” al espectador.

La inauguración, marcada por un ambiente cercano y participativo, contó con la presencia de representantes municipales y de numerosos aficionados al arte contemporáneo.

La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 31 de octubre con entrada gratuita. Los horarios de visita serán de 10:00 a 13:00 en septiembre y de 10:00 a 14:00 durante octubre, de lunes a viernes.

Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
1/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
2/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
3/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
4/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
5/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
6/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
7/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
8/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
9/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
10/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
11/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
12/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
13/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
14/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
15/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
16/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
17/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
18/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
19/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
20/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ
Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote
21/21 Fotos de la exposición "PeZadillas y aVerraciones" de Paco Galeote / VANESSA PÉREZ

También te puede interesar

Lo último

stats