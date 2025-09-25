Inaugurada la exposición fotográfica 'No más voces silenciadas' de Laura Soler

Fotos de la exposición fotográfica 'No más voces silenciadas' de Laura Soler en el hospital Punta de Europa en Algeciras

El Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras ha inaugurado este jueves el 25 de septiembre a las 12:30 la exposición fotográfica No más voces silenciadas, de Laura Soler. La muestra, instalada en el pasillo de entrada, denuncia el abuso sexual infantil y busca sensibilizar a la sociedad.

La iniciativa, impulsada por Sirimusa Asociación Cultural junto a la Comisión de Humanización del Área Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, cuenta con el apoyo de varias entidades locales, entre ellas el diario Europa Sur.