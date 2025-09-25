Inaugurada la exposición fotográfica 'No más voces silenciadas' de Laura Soler

El Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras ha inaugurado este jueves el 25 de septiembre a las 12:30 la exposición fotográfica No más voces silenciadas, de Laura Soler. La muestra, instalada en el pasillo de entrada, denuncia el abuso sexual infantil y busca sensibilizar a la sociedad.
La iniciativa, impulsada por Sirimusa Asociación Cultural junto a la Comisión de Humanización del Área Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, cuenta con el apoyo de varias entidades locales, entre ellas el diario Europa Sur.
1/25Fotos de la exposición fotográfica 'No más voces silenciadas' de Laura Soler en el hospital Punta de Europa en Algeciras/Erasmo Fenoy
