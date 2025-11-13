El tiempo
Fotos de la exposición sobre los carteles de Diverciencia en el Campus Tecnológico de Algeciras
Fotos de la exposición sobre los carteles de Diverciencia en el Campus Tecnológico de Algeciras / Claudio Palma

Fotos de la exposición sobre los carteles de Diverciencia en el Campus Tecnológico de Algeciras

La exposición está organizada por la Asociación Amigos de la Ciencia y consta de los mejores trabajos de investigación en formato póster realizados por centros de secundaria de Algeciras durante el último año

Esta iniciativa está incluida en las actividades de la XXV Semana de la Ciencia en Andalucía, que este año abarca del 3 al 16 de noviembre, coordinada por la Fundación Descubre

Claudio Palma

13 de noviembre 2025 - 13:28

Fotos de la exposicion sobre los carteles de Diverciencia en el Campus Tecnologico
1/19 Fotos de la exposicion sobre los carteles de Diverciencia en el Campus Tecnologico / Claudio Palma
