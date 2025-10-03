Fotos de los desperfectos en la zona de la avenida Agustín Bálsamo de Algeciras
La asociación de vecinos Don Bosco y la federación vecinal y ciudadana Fapacsa reclaman al Ayuntamiento de Algeciras una actuación integral de urgencia en diversas zonas anexas a la avenida Agustín Bálsamo. Entre los aspectos relevantes destacan el mal estado del acerado, la falta de limpieza en general, ya que aseguran que cuentan solo con un operario de Algesa para toda la zona, y la proliferación de vertederos incontrolados en varios locales abandonados en la calle Velázquez próximos al puente Caracol y la calle Doctor Barraquer.
En cuento a los mantenimientos de las zonas verdes, las calles Brasil o Venezuela, los vecinos califican su estado como "lamentable" y critican la falta de mantenimiento desde hace años.
