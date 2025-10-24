Thalassa Orchestra acerca la música clásica a los escolares en el XX aniversario de Diverciencia

Thalassa Orchestra ha ofrecido este viernes un concierto didáctico, bajo la dirección de Irene Delgado-Jiménez, en el Teatro Municipal Florida de Algeiras con motivo del XX aniversario de Diverciencia.

La actividad ha reunido a más de 500 escolares procedentes de 17 centros educativos de Algeciras, Los Barrios y Tarifa, pertenecientes a los cursos de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.

Este concierto forma parte de las actividades programadas con motivo de la celebración del 20º aniversario de Diverciencia, motivo por el que también ha estado presente Luisa Ballesteros, presidenta de la Asociación Amigos de la Ciencia, así como otros miembros de esta entidad.

Además, este sábado, la Thalassa Orchestra presentará en el Teatro Municipal Florida, a partir de las 19:00 horas, su espectáculo Itineris, un recorrido por cuatro siglos de música en un solo concierto. En esta cita, el público podrá disfrutar de la energía barroca de Purcell, del talento sin medida de un joven Mendelssohn y de la profundidad emocional de Samuel Barber. El concierto culminará con el gran dramatismo clásico característico del período Sturm und Drang (tormenta e ímpetu), con la interpretación de la Sinfonía La Passione del compositor Joseph Haydn.