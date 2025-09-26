Fotos de la concentración en favor de Palestina y contra los nuevos envíos de armas a Israel

Las entidades apuntan a dos buques de la naviera Maersk como susceptibles de cargar material bélico y convocan una concentración para este viernes La naviera ya sostuvo en abril que "no envía armas ni municiones a zonas de conflicto activo"

El movimiento de Solidaridad con Palestina del Campo de Gibraltar ha denunciado este viernes que el Puerto de Algeciras servirá de nuevo en los próximos días como plataforma logística para el transporte de armamento con destino a Israel y exigieron al Gobierno de España que impida el uso de los puertos españoles para este fin.

El colectivo señala como inminentes las escalas en Algeciras de los buques Maersk Norfolk y Nysted Maersk como navíos suceptibles de cargar material bélico. El Maersk Norfolk navegó este jueves 25 hacia Barcelona y el colectivo estima que arribaría a Algeciras el domingo 28, mientras que el Nysted Maersk tiene fecha de escala prevista para el mismo domingo 28, según los sistemas de geolocalización (AIS).

Desde las 19:00 y bajo el lema Ningún puerto para el genocidio, la marcha partió desde la estatua de Paco de Lucía en el Acceso Central al Puerto hasta la sede de la Autoridad Portuaria, en el Paseo de la Conferencia.