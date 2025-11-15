Fotos de la clausura de Algeciras Fantástika 2025

El actor Manuel Tallafé y el escultor José Orrego, galardonados con el Místico de Honor y homenajeados con un esbozo de sus trayectorias artísticas

Algeciras vivió este sábado la última jornada de Algeciras Fantástika 2025, un festival que celebra el cine fantástico y de terror con una cuidada selección de películas, homenajes y actividades culturales.

La jornada comenzó en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, donde los aficionados pudieron disfrutar de una doble sesión retrospectiva dedicada a El fantasma de la ópera. A las 10:00 h se proyectó la versión de Arthur Lubin (1943) y, a continuación, a las 11:45 h, la versión dirigida por Terence Fisher (1962), ambas en versión original subtitulada (VOSE).

Ya por la tarde, el Teatro Municipal Florida acogió la gala de clausura, que arrancó a las 19:00 h. La ceremonia incluyó emotivos homenajes: primero al escultor José Orrego Durán, quien recibió el Místico de Honor acompañado de un repaso a su obra, y posteriormente al actor Manuel Tallafé, también galardonado con el Místico de Honor y homenajeado con un esbozo de su trayectoria artística.

A las 19:45 h se entregaron los Místicos a los ganadores de los distintos certámenes, reconociendo la creatividad y el talento de los participantes en esta edición del festival. La noche continuó con la actuación especial del Estudio de Danza Adagio a las 20:30 h, antes de la clausura oficial a las 20:45 h.

El festival concluyó con la proyección del largometraje de clausura a las 21:00 h, contando con la participación especial de Manuel Tallafé, que puso el broche final a esta edición repleta de cine, homenaje y cultura.

Con esta jornada, Algeciras Fantástika 2025 cerró un fin de semana en el que se combinaron la nostalgia del cine clásico con la celebración del talento local y nacional, dejando a los asistentes con recuerdos imborrables y la promesa de nuevas ediciones.