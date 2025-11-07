Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras

La celebración se produce con espíritu de victoria una semana después de la resolución de la ONU que refuerza la posición de Rabat en la disputa sobre el Sáhara Occidental, un giro significativo que, aunque no resuelve uno de los conflictos más largos de la región, marca un punto de inflexión en la histórica reclamación sobre la excolonia española.
Al acto no han acudido autoridades de España.
1/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
2/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
3/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
4/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
5/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
6/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
7/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
8/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
9/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
10/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
11/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
12/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
13/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
14/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
15/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
16/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
17/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
18/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
19/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
20/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
21/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
22/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
23/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
24/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
25/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
26/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
27/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
28/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
29/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
30/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy
31/31Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras/Erasmo Fenoy