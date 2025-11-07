Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras

La celebración se produce con espíritu de victoria una semana después de la resolución de la ONU que refuerza la posición de Rabat en la disputa sobre el Sáhara Occidental, un giro significativo que, aunque no resuelve uno de los conflictos más largos de la región, marca un punto de inflexión en la histórica reclamación sobre la excolonia española.

Al acto no han acudido autoridades de España.