Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras
Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy

Ir a la noticia: El Consulado de Marruecos en Algeciras conmemora el 50 aniversario de la Marcha Verde sin autoridades españolas

La celebración se produce con espíritu de victoria una semana después de la resolución de la ONU que refuerza la posición de Rabat en la disputa sobre el Sáhara Occidental, un giro significativo que, aunque no resuelve uno de los conflictos más largos de la región, marca un punto de inflexión en la histórica reclamación sobre la excolonia española.

Al acto no han acudido autoridades de España.

1/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
2/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
3/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
4/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
5/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
6/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
7/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
8/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
9/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
10/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
11/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
12/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
13/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
14/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
15/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
16/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
17/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
18/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
19/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
20/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
21/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
22/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
23/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
24/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
25/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
26/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
27/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
28/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
29/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
30/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy
31/31 Fotos de la celebración del 50º aniversario de la Marcha Verde en el Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras / Erasmo Fenoy

