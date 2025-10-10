Fotografías de la última sesión del juicio por el hundimiento del Rúa Mar

El juicio por el hundimiento del pesquero Rúa Mar, ocurrido en enero de 2020 cuando supuestamente transportaba un alijo de drogas y dejando por el camino seis fallecidos, que comenzó el pasado 22 de septiembre en la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, ha quedado visto para sentencia este viernes tras la exposición del informe de parte de las defensas.