El juicio por el hundimiento del Rúa Mar queda visto para sentencia: "No soy un asesino"

10 de octubre 2025 - 15:23

El juicio por el hundimiento del pesquero Rúa Mar, ocurrido en enero de 2020 cuando supuestamente transportaba un alijo de drogas y dejando por el camino seis fallecidos, que comenzó el pasado 22 de septiembre en la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, ha quedado visto para sentencia este viernes tras la exposición del informe de parte de las defensas.

Fotografías de la última sesión del juicio por el hundimiento del Rúa Mar
1/28 Fotografías de la última sesión del juicio por el hundimiento del Rúa Mar / Claudio Palma
