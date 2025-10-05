Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras
Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras / VANESSA PÉREZ

Galería gráfica

Búscate en las fotos de la XXVII Carrera Popular Virgen del Pilar de Algeciras

05 de octubre 2025 - 14:20

La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras ha celebrado este domingo 5 de octubre dos actividades tradicionales con motivo de la celebración de la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar: una exposición de medios en el Llano Amarillo y su clásica carrera popular, también en la explanada del Puerto de Algeciras.

La Guardia Civil ha recibido a numerosos visitantes en una exposición abierta a todo el público de los medios marítimos, terrestres y aéreos de los que disponen para realizar su labor en el Campo de Gibraltar. Realizó ademásexhibiciones por parte de agentes del Grupo Cinológico con perros detectores de droga y explosivos.

1/50 Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras / VANESSA PÉREZ
