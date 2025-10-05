Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras

La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras ha celebrado este domingo 5 de octubre dos actividades tradicionales con motivo de la celebración de la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar: una exposición de medios en el Llano Amarillo y su clásica carrera popular, también en la explanada del Puerto de Algeciras.

La Guardia Civil ha recibido a numerosos visitantes en una exposición abierta a todo el público de los medios marítimos, terrestres y aéreos de los que disponen para realizar su labor en el Campo de Gibraltar. Realizó ademásexhibiciones por parte de agentes del Grupo Cinológico con perros detectores de droga y explosivos.