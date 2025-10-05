Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras

La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras ha celebrado este domingo 5 de octubre dos actividades tradicionales con motivo de la celebración de la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar: una exposición de medios en el Llano Amarillo y su clásica carrera popular, también en la explanada del Puerto de Algeciras.
La Guardia Civil ha recibido a numerosos visitantes en una exposición abierta a todo el público de los medios marítimos, terrestres y aéreos de los que disponen para realizar su labor en el Campo de Gibraltar. Realizó ademásexhibiciones por parte de agentes del Grupo Cinológico con perros detectores de droga y explosivos.
1/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
2/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
3/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
4/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
5/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
6/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
7/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
8/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
9/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
10/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
11/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
12/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
13/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
14/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
15/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
16/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
17/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
18/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
19/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
20/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
21/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
22/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
23/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
24/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
25/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
26/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
27/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
28/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
29/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
30/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
31/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
32/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
33/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
34/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
35/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
36/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
37/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
38/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
39/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
40/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
41/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
42/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
43/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
44/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
45/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
46/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
47/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
48/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
49/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ
50/50Fotografías de la exposición de medios de la Guardía Civil en Algeciras/VANESSA PÉREZ