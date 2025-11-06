Algeciras acogerá el I Foro Andaluz sobre Peñas Flamencas los días 28 y 29 de noviembre

Algeciras será anfitriona del I Foro de Peñas Flamencas de Andalucía, que se celebrará los días 28 y 29 de noviembre en el Centro de Interpretación Paco de Lucía, un evento pionero que reunirá a peñas de toda la comunidad para debatir sobre su papel actual y los retos que afrontan en el futuro.

El foro, bajo el lema Estrategias de futuro para las peñas flamencas de Andalucía, abordará durante dos jornadas temas clave como la renovación de modelos de gestión, la adaptación a los nuevos tiempos, la captación de públicos jóvenes y la apertura a nuevas sensibilidades culturales sin perder la esencia del arte jondo.

Se trata de un espacio de reflexión colectiva que busca fortalecer el papel de las peñas como motores culturales, formativos y sociales del flamenco en Andalucía.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha presentado la programación acompañado por la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor; el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros; la delegada territorial de Turismo, Deporte y Cultura, Tania Barcelona; el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega; y la presidenta de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, Concha Prieto.

En su intervención, el regidor subrayó que Algeciras ha sido históricamente “punto de encuentro y confluencia de caminos, y en el mundo del flamenco no podría ser menos”.

Landaluce destacó la “doble satisfacción” que supone para la ciudad albergar este foro: por un lado, por la relevancia del encuentro en un espacio tan emblemático como el dedicado a Paco de Lucía, y por otro, porque coincide con el 40º aniversario de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas.

La iniciativa forma parte de la programación especial diseñada por la Consejería de Cultura y Deporte con motivo del XV aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Durante el mes de noviembre, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha organizado conferencias, encuentros y actuaciones en toda la comunidad. En la provincia de Cádiz, la agenda incluirá recitales de cante, baile y toque, así como espacios de diálogo sobre el papel presente y futuro de las peñas.