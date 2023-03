Con el flamenco a otra parte

No cabe duda de que Algeciras está considerada como una de las principales cunas del flamenco. Aunque Paco de Lucía resulta la imagen más llamativa y conocida en el mundo, muchos artistas de la tierra han hecho carrera en este arte. Ahora, reclaman la falta de espacios donde actuar en la ciudad.

Felipe González, conocido internacionalmente como Felipe de Algeciras, bailaor con una extensa trayectoria, lamenta la ausencia de lugares en una ciudad con tanta tradición, obligando a los artistas a salir fuera constantemente. "Yo he pasado 20 años en Reino Unido y voy todos los meses, ojalá nos trataran aquí como me tratan allí", relata.

Aunque el municipio no destaca entre los principales destinos turísticos, todos los visitantes que llegan se interesan por un arte que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2010. "Esto no es Marbella, pero tenemos turistas y siempre me llaman desde los hoteles para ver si hago algún espectáculo", asegura el artista.

"En Algeciras los flamencos tienen cada uno su rumbo", reconoce Felipe. "Hemos tenido reuniones con el Ayuntamiento, pero su funcionamiento es complicado y no hay espacios. A veces traigo alumnos de fuera y no tenemos lugares".

Otro aspecto que levanta asperezas es la gran cantidad de exigencias para montar una escuela de baile privada. "Nos piden no subir de ciertos decibelios, aislamientos y otras cuestiones, pero la escuela municipal no está insonorizada y como es municipal da igual".

Por su parte, la delegada de Cultura, Pilar Pintor, sostiene no tener esa percepción de falta de espacios y defiende la programación cultural municipal que "fomenta el flamenco con eventos como la Palma de Plata, el encuentro Paco de Lucía y las diferentes academias, con especial protagonismo en verano, además de la participación de artistas locales en muchas de las actividades".

Sin flamenco el 28-F

El bar Limbo que regenta Felipe de Algeciras es un espacio donde intentan reivindicar el flamenco aprovechando que el bailaor es uno de sus propietarios. Como es tradición en el establecimiento, el 28 de febrero se organizó un espectáculo para celebrar el Día de Andalucía, aunque el Ayuntamiento no dio autorización, según publicaba en la cuenta oficial del local el propio artista.

"Era un pequeño espectáculo a las diez de la noche y no lo aceptaron por contaminación acústica, pero legalmente se puede hacer como hemos hecho en otras ocasiones", afirma Felipe. "Tenemos un vecino que denuncia continuamente por ruidos al bar y eso hace que se entorpezca todo".

"Me duele más como artista porque el día de Andalucía tendríamos que estar todos con trajes de faralaes como si fuera la feria", asegura el bailaor. Toda una declaración de intenciones acorde a la que realizó en las redes de Limbo: "Jamás me daré por vencido porque los que nacemos artistas morimos artistas".