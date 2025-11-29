Finaliza eI Foro de Peñas Flamencas de Andalucía celebrado el Centro de Interpretación Paco de Lucía

Algeciras ha puesto este sábado el broche final al I Foro de Peñas Flamencas de Andalucía, un encuentro pionero que durante dos días ha reunido en la ciudad a representantes de peñas de toda la comunidad autónoma para reflexionar sobre el presente y el futuro del movimiento peñístico andaluz. La cita se ha celebrado en el marco del 40 aniversario de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas y dentro de los actos por el XV Aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El acto de clausura, desarrollado en el Centro de Interpretación Paco de Lucía, ha contado con la presencia de la presidenta de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, Concha Prieto; el presidente de honor de la Sociedad del Cante Grande, José Vargas; el presidente de la Federación Andaluza de Peñas Flamencas, Enrique Morales; representantes de las ocho federaciones provinciales y el responsable del centro, José Luis Lara.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, fue la encargada de cerrar oficialmente el foro, destacando la “gran calidad y utilidad” de las sesiones desarrolladas y subrayando que el encuentro “refuerza el papel de las peñas como guardianas del patrimonio flamenco y consolida a Algeciras como punto de referencia cultural”. Pintor agradeció el compromiso de las entidades participantes y el apoyo de la Junta de Andalucía a esta iniciativa.

La última jornada incluyó una visita guiada al Centro de Interpretación Paco de Lucía y una mesa redonda centrada en las estrategias de futuro del tejido peñístico. El día anterior, los asistentes pudieron disfrutar de diversas mesas de trabajo, conferencias y recitales, entre ellos los ofrecidos por Perico el Pañero y Juan Benjumea.

Con la clausura, el foro concluye su primera edición “con vocación de continuidad y con el compromiso común de seguir impulsando el arte jondo”, tal y como señaló la delegada de Cultura.