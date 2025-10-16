La IV Feria de la Salud de Algeciras reúne a doce asociaciones y ofrece revisiones médicas gratuitas

“Mucha gente”. Es la frase más repetida entre las asociaciones que este jueves participaron en la IV Feria de la Salud, celebrada en la Plaza Alta de Algeciras. La cita, organizada por Cooperación Mutua con la colaboración del Ayuntamiento, reunió a doce asociaciones del Campo de Gibraltar, que durante toda la mañana ofrecieron información, productos solidarios y revisiones médicas gratuitas.

Productos de Apadis. / E.S.

Desde primera hora, la plaza se llenó de vida y de curiosos que se acercaban a los distintos stands, interesados en conocer la labor de colectivos que trabajan a diario en la mejora de la calidad de vida de muchas personas. Entre ellos, Apadis, que volvía a captar la atención con su ya clásico catálogo de productos elaborados en sus talleres, entre los que se encuentran los árboles de Navidad de madera personalizables y las coronas de cumpleaños para los más pequeños.

La Asociación de Familiares de Alzheimer Barreño fue una de las más satisfechas con la jornada. “Hemos podido comunicar a mucha gente no solo nuestra labor, sino también las I Jornadas sobre Alzheimer y Otras Demencias que celebraremos los próximos 5 y 6 de noviembre en el Hotel Montera Plaza (Los Barrios)”, explicó Silvia, responsable del stand.

Stand de Alzheimer. / E.S.

“Son totalmente gratuitas, algo que no suele suceder en este tipo de jornadas, y vienen los mayores referentes de este ámbito. Por ejemplo, un premio de neurología de la Real Academia de Medicina de España, varios catedráticos, la neuróloga del hospital de Algeciras, entre otros. Es un panel muy potente y gratuito”, añadió. Además, destacó que “se puede asistir tanto de forma presencial como online a través de la plataforma de la UNED, así que animamos a la gente a que participe”.

Hasta las 13:30, los visitantes pudieron acercarse a los distintos puntos informativos sobre temáticas muy diversas: desde la atención a mujeres víctimas de violencia de género hasta asociaciones dedicadas a la espina bífida, la esclerosis múltiple o la diversidad funcional.

Entre los puestos con mayor afluencia se encontraba el de la Clínica Miranza, que ofreció revisiones oculares gratuitas, formando largas colas de interesados. También destacó la actividad del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, donde Rocío Fernández, vocal del Campo de Gibraltar, y sus compañeras Rosa, Maribel, Victoria y Virginia trabajaron sin descanso.

Stand del Colegio de Farmacéuticos. / E.S.

“Se han acercado muchísimas personas, ha habido mucha afluencia”, señalaba Fernández. “Ha estado muy interesante y hemos estado a tope desde que hemos llegado. Todas las manos han sido pocas para atender a los pacientes”, destacaban sus compañeras.

Durante la jornada realizaron tomas de tensión, mediciones de grasa visceral, hidratación, electrocardiogramas y valoraciones de medicación. “No hemos parado, ha sido un exitazo”, coincidían las profesionales.

El evento contó con la presencia del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado por la concejal delegada de Salud, Sabina Quiles; el teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Jorge Juliá; y la delegada del Mayor, Patricia Bueno. En su intervención, Landaluce subrayó "el compromiso del Ayuntamiento con el bienestar de la población y la importancia de fomentar espacios de participación y sensibilización en materia de salud pública”. Además, agradeció “la implicación de todas las entidades participantes y la colaboración de Cooperación Mutua en la organización de esta jornada tan necesaria”.

Stand de Agata. / E.S.

Durante la mañana, también realizaron visitas programadas los Centros de Participación Activa, residencias de mayores y usuarios del Programa de Vida Saludable, que disfrutaron de una experiencia informativa y participativa.

Una edición que, según todos los asistentes, ha consolidado la Feria de la Salud como una cita de referencia en la promoción de hábitos saludables, la prevención y la concienciación social en el Campo de Gibraltar.