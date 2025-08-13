Fapacsa recurre a Transparencia para pedir el expediente de una permuta de suelos en Algeciras

La federación vecinal Fapacsa de Algeciras ha recurrido al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para solicitar amparo ante la negativa -sostienen- del Ayuntamiento de la ciudad a aportarles información y acceso al expediente sobre una permuta de terrenos en la zona de Getares y San García que tuvo lugar hace unos 20 años.

El colectivo explica que solicitó hace varios meses al Consistorio acceso a la información sobre la permuta en San García por otra que está habitada y en la que viven seis familias que aseguran tener escrituras de propiedad. El caso se remonta a más de veinte años, si bien la Federación dice haber tenido constancia recientemente de la operación, que pretende fiscalizar.

"En su día, en una parcela que limita con el paseo marítimo de Getares, se produjo un conflicto entre seis familias que venían históricamente viviendo en esa zona y una empresa que se consideraba propietaria del suelo. El conflicto generó acciones de protesta de las familias incluso se manifestaron en el Ayuntamiento. Las referencias que se tienen es que el Ayuntamiento asumió el asunto como propio y llegó a un acuerdo con la empresa que pretendía desahuciar a las familias permutando una parcela municipal en San García por esta otra, que ya contaba con la carga de que en ella vivían seis familias", explica Fapacsa.

La federación solicitó en noviembre de 2024 tener acceso al expediente de la permuta para comprobar si todos los trámites fueron finalmente ejecutados y si, efectivamente, la parcela permutada era municipal, por lo que entienden que el Consistorio no debería haber intervenido al tratarse de un conflicto entre particulares. "Esta solicitud no ha sido atendida por el Ayuntamiento", recalca la entidad.

En el escrito de noviembre, Fapacsa pedía acceso al expediente de la permuta de la parcela colindante con la Comunidad Playa Getares con la C6 de San García, o cualquier otro relacionado con esta parcela que fue permutada por la municipal C6 de San García; conocer si la parcela permutada con la C6 se encuentra en el Inventario de Bienes Municipal y si dicha parcela permutada se encuentra registrada en el Catastro.

El colectivo confía en que Transparencia resuelva favorablemente e inste al Consistorio a permitir el acceso al expediente.