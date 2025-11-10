Fapacsa pide a Landalue que clarifique el futuro del antiguo CIE de La Piñera

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Algeciras (Fapacsa) ha solicitado al alcalde, José Ignacio Landaluce, una definición pública y clara sobre el futuro del antiguo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de La Piñera, tras las recientes declaraciones del regidor en las que planteaba la posibilidad de destinar los terrenos a la construcción de viviendas sociales tras su cierre y la apertura del nuevo CIE en Botafuegos.

Según explican desde la federación, esta propuesta contradice los compromisos anunciados públicamente en enero de 2025, cuando el Ayuntamiento aseguró que el antiguo CIE se transformaría en un Centro Polivalente comunitario y Centro de Día para Mayores. La propuesta municipal inicial contemplaba un uso social y comunitario, incluyendo una plaza pública, instalaciones para asociaciones vecinales, biblioteca, centro cívico y, en caso de no prosperar el acuerdo con el Obispado, un centro de atención diurna para personas mayores.

Fapacsa recuerda que estas iniciativas respondían a reivindicaciones históricas de los vecinos de La Piñera y de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Algeciras Sur, y están alineadas con la Agenda Urbana 2030, así como con los principios de Eracis y Eracis+, que recomiendan aprovechar infraestructuras existentes para mejorar el bienestar social y la cohesión comunitaria en barrios vulnerables. "El Plan Local Eracis Algeciras 2024-2028 recoge de manera expresa la utilización preferente de activos existentes para incrementar equipamientos y espacios de encuentro en áreas desfavorecidas", indica el colectivo vecinal.

"Además, existen ejemplos en España que respaldan la viabilidad de esta propuesta, como la transformación de la antigua prisión provincial de Palencia en un Centro Cívico y Cultural, la cárcel de Segovia convertida en Centro de Creación Cultural La Cárcel y la prisión de Lugo en rehabilitación para fines sociales y comunitarios", señala Fapacsa.

Por todo ello, la federación vecinal considera "imprescindible que el alcalde mantenga el compromiso anunciado en enero de este año, impulsando la utilización del antiguo CIE como equipamiento polivalente y realizando las gestiones necesarias con el Ministerio del Interior".

La federación insiste en que la decisión final debe ser "pública, firme y transparente, garantizando la participación de los vecinos y de las asociaciones, ya que el futuro del edificio impacta directamente en La Piñera y en la consolidación de políticas de inclusión social en la ciudad".