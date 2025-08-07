Fallece Inmaculada Padilla Gutiérrez, histórica sacristana de la Capilla de San Isidro de Algeciras

Algeciras lamenta el fallecimiento de Inmaculada Padilla Gutiérrez, quien durante años ejerció como sacristana de la Capilla de San Isidro Labrador y fue una figura fundamental dentro de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli y María Santísima de la Esperanza. Su muerte ha provocado una gran conmoción entre los vecinos del barrio de San Isidro, donde era conocida por su entrega, cercanía y dedicación constante.

Inmaculada, conocida cariñosamente como Inma, siempre estuvo dispuesta a colaborar tanto con la parroquia como con su Hermandad, de la que formaban parte también su marido e hijos. Durante años, fue un pilar indispensable en la vida de la capilla, prestando apoyo con discreción y generosidad.

El alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, ha trasladado el pésame, tanto a título personal como en nombre del Gobierno Municipal. "En estos momentos de tanto dolor queremos estar al lado de su marido, Antonio, y de sus hijos, Tamara y Francisco Miguel Gómez Padilla, este último actual vicepresidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, así como al resto de sus familiares, amigos y hermanos cofrades. Descanse en paz", traslada el primer edil.

El velatorio se encuentra en la sala 4 del Tanatorio de Los Pinos. La misa funeral tendrá lugar este viernes 8 de agosto, a las 10:00, en la Capilla de San Isidro Labrador.

La Hermandad de Medinaceli y Esperanza pierde a una hermana ejemplar, y el barrio de San Isidro a una vecina entrañable cuya huella permanecerá en el recuerdo de quienes la conocieron.