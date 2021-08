El ex concejal de Vox Jorge Domínguez recurre el archivo de la denuncia contra Gallardo

El ex concejal de Vox Jorge Domínguez Clavijo ha anunciado este jueves que ha recurrido el archivo de la denuncia presentada contra el portavoz y único concejal de la formación en la ciudad de Algeciras, Antonio Gallardo, por una supuesta apropiación indebida de una serie de donaciones económicas aportadas por afiliados y simpatizantes.

La formación anunció el martes el archivo, a lo que Domínguez ha replicado a través de una nota que ha interpuesto un recurso de apelación contra el auto fechado el 19 de julio y dictado por el Juzgado de Instrucción Nº4 que acordó el archivo del procedimiento.

Domínguez insiste en que denunció por considerar que las donaciones no se registraban correctamente. "En cuanto a la denuncia que presenté el 26 de mayo de 2020 contra Antonio Gallardo por 'apropiación indebida' de diversas donaciones que realizamos varios afiliados tras la petición de Gallardo, algunas sin registrar, estuve en la obligación de denunciarlo tras comprobar que no se habían registrado dichas donaciones en la cuenta provincial del partido tal como dicta la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos", remacha Domínguez en una nota.

El ex concejal del partido asevera: "Evidentemente hay un delito con testigos y pruebas demostrables que no debe ser ocultado y que, no sólo en mi nombre sino en el de todos mis compañeros y afiliados de VOX en el que un día depositamos nuestra confianza, queremos saber a dónde fue a parar aquella importante cantidad económica recaudada por Gallardo y cómo actuó el partido que aún no se ha manifestado. Así mismo según fuentes cercanas al partido, quiero manifestar que VOX ha retirado la confianza a Antonio Gallardo y ya se sabe que no será el candidato a la alcaldía en 2023".

La nota del ex edil de Vox también replica sobre las circunstancias en las que dejó de pertenecer al partido después de que la formación le reclamara nuevamente la devolución del acta de concejal y anunciara acciones judiciales por sus comentarios sobre Gallardo.

"Se demuestra que miente, como lo ha estado haciendo durante tanto tiempo, diciendo que me expulsaron del partido cuando sabe que es mentira y que fui yo personalmente el que solicité mi baja voluntaria el día 25 de junio de 2019 con prueba de escrito a algunos medios, cosa que ellos nunca han hecho. Me fui ante la ineptitud del partido por no actuar contra Gallardo por la cantidad de irregularidades que estaba cometiendo en el partido para no ser cómplice de sus fechorías y que a día de hoy, sigue asombrando a numerosos votantes de VOX en Algeciras quienes, cada día que pasa, van descubriendo quienes lo representan con actuaciones muy en contra de los principios e ideales de VOX. La última de Antonio Gallardo es utilizar al asesor municipal, funcionario con carácter eventual, para sus asuntos privados, asesor pagado con el dinero de todos los algecireños", ha asegurado el edil del grupo no adscrito.

Domínguez concluye asegurando que "seguiré trabajando por y para los ciudadanos de Algeciras como así lo pueden decir muchísimos vecinos a los cuales les ayudo. Es mi obligación y siempre dentro de mis limitaciones como concejal independiente, es decir, sin grupo municipal, sin asesores, sin medios tecnológicos y sin despacho".