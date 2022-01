El estibador del Puerto de Algeciras Nicolás Sánchez publica un nuevo poemario solidario

El estibador del Puerto de Algeciras y escritor Nicolás Sánchez publica su tercera obra con fines benéficos.

Las palabras son de quien las siente es el nuevo poemario de Sánchez, quien en esta ocasión aborda nuevamente temáticas como los sentimientos y el erotismo en sus más de 300 páginas. Los beneficios obtenidos con la edición se destinarán íntegramente a la Asociación Ágata de Algeciras, dedicada a promover la investigación frente a la ataxia.

"En esta ocasión se ha optado por un formato diferente, con dos portadas para la misma obra, en la que me adentro tanto en el erotismo como en la perspectiva más romántica con la que veo las cosas. Una montaña rusa de sentimientos y situaciones que pretende no dejar indiferente a nadie", apunta el escritor, quien trabaja en los muelles de la ciudad desde hace más de 20 años.

Sánchez también es autor de Te amaré toda mi vida, otro poemario de corte romántico cuyos beneficios se destinan a Bandera Rosa para ayudar en la investigación contra el cáncer. Su primer trabajo, el compendio de microrrelatos titulado Hasta en el infierno puedes encontrar un ángel, también fue solidario, en aquel caso con la Asociación de Vecinos La Unión del barrio de Los Pastores.

"Es un proyecto que me hace mucha ilusión. Me acompañan para la edición aportaciones tanto de la fundación FAS (Portuarios) como la Sociedad de Estiba del Puerto de Algeciras, colectivos de los que me siento muy orgulloso", resalta.