La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Algeciras superará los 600 alumnos este curso

La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez-Verdú de Algeciras encara el inicio del curso 2025/2026 con cifras récord de alumnado. A día de hoy ya son 573 los estudiantes matriculados, y todo apunta a que el centro superará los 600 alumnos cuando arranquen oficialmente las clases el próximo 1 de octubre.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha informado sobre el proceso de matriculación extraordinario abierto desde el pasado 15 de septiembre para cubrir las plazas vacantes tras el periodo ordinario de julio. Este plazo se mantendrá activo hasta que se agoten las últimas vacantes disponibles.

Algunas especialidades, como Música y Movimiento I, II y III; Bulerías en todos sus niveles; Flamenco y Piano, ya cuentan con listas de espera, reflejo de la gran demanda que concentra la escuela. En disciplinas como Teatro, Violín, Violonchelo y Danza todavía quedan plazas, aunque en número reducido.

Pintor ha agradecido el trabajo del personal docente y administrativo de la escuela, así como la confianza de las familias y del alumnado, y ha destacado que la alta demanda “es una muestra del prestigio y la calidad de la enseñanza artística que se imparte en este centro municipal”.

La edil de Cultura subrayó además el compromiso del Ayuntamiento de seguir ampliando la oferta educativa, mejorar recursos e instalaciones y garantizar una formación accesible y de calidad, consolidando a la escuela como un referente en la vida cultural de la ciudad.