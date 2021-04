Cuando el narcotráfico empezó a golpear cada vez con más violencia a los cuerpos de seguridad del estado y el principio de autoridad parecía haberse perdido en el Campo de Gibraltar, Miguel Alberto Díaz volvió a la primera línea de Barrio Vivo, la asociación de la que es fundador, para encargarse de los temas relacionados con el tráfico de drogas. Había que dar un paso al frente ante la sensación de impunidad que se extendía por la Bahía de Algeciras y reclamar, una vez más en una larga lista, no solo un refuerzo de la seguridad, sino también un plan social y económico para combatir el trasfondo de pobreza y falta de oportunidades. Tres años después, Miguel Alberto, como todos lo conocen, da otro paso más y vuelve a la presidencia de la Coordinadora, que ya ostentó a principios de siglo, para seguir reivindicando y volcarse en la prevención, la razón de ser de la asociación.

El histórico sindicalista llega cargado de proyectos y con el ánimo de continuar con otros ya emprendidos por la directiva saliente, que ha encabezado durante una década su hermano José Luis Díaz. Con el foco puesto en las personas con problemas de drogadicción, frente a una realidad que denuncia: "Se habla del narcotraficante, pero no de las víctimas. Mucha gente joven a la que le han arruinado la vida. Tenemos que cambiar eso". "Cuando llega un problema de droga es una bomba nuclear que explota en la casa", prosigue, de ahí que parte de sus programas se enfoquen también en la ayuda a esas familias que padecen la drogadicción de sus familiares.

"Queremos hacer un proyecto que se llama Barrio Joven, hecho por y para gente joven, para buscar esos valores e ideas que tienen, que son muchas". El trabajo en redes sociales o con la fotografía será uno de sus hitos. Otra apuesta es Por tus raíces, un taller de flamenco que incluye también la guitarra, siguiendo la estela de su exitosa escuela de música de La Piñera.

Pero también seguirán formando parte de la plataforma Por tu seguridad, por la de todos, con la que demandan el refuerzo del plan especial para el Campo de Gibraltar, pero "no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también desde el punto de vista socioeconómico. La narcoeconomía no se combate solo con la represión del narcotráfico, sino con formación, empleo, infraestructuras. Esta es una idea que tiene mucha receptividad en todas las instituciones, pero lo que queremos es que esos proyectos se conviertan en realidades. Lo que no está en los presupuestos, no existe", recuerda Díaz. Es necesario, remarca, "crear un tejido de pequeñas y medianas empresas, y buscar solución a muchos jóvenes que están desesperados porque parece que son una generación perdida. No se puede crear una economía ficticia en torno al narcotráfico".

Para abordar esta nueva fase la junta directiva de Barrio Vivo se renueva, con algunos relevos después de tres décadas en funcionamiento. Se abre un nuevo escenario después de haber pasado "momentos muy difíciles, porque la crisis económica anterior y la pandemia ahora se han llevado a muchas asociaciones", también ha habido deudas que han puesto en riesgo la continuidad de programas. En cambio, resalta orgulloso, la entidad no ha cerrado ni un solo día desde el pasado mes de marzo de 2020, porque "justo en este momento había personas que necesitaban apoyo, en una situación desesperada".

Ahora han emprendido una campaña de captación de socios, con la idea de que cada uno aporte lo que pueda para financiar las actividades de la coordinadora. "Aunque hemos pasado momentos muy complicados y hemos tenido que limitar nuestras actividades, nos conjuramos porque Barrio Vivo no puede desaparecer. Se lo debemos a toda la gente que ha dado la cara y ha luchado, a una generación perdida que quedó tocada por el narcotráfico. Imprescindibles no somos, pero necesarios, sí".