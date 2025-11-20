Enésimo choque entre el el equipo de gobierno de Algeciras y el PSOE por la deuda municipal

El Ayuntamiento de Algeciras ha celebrado este jueves un Pleno urgente y extraordinario para aprobar una modificación presupuestaria de 6.825.473,65 euros, procedentes del remanente líquido de tesorería. La medida salió adelante con el voto favorable del equipo de gobierno, la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE, que volvió a criticar la gestión de la deuda municipal.

La propuesta del gobierno local contempla destinar alrededor de cinco millones a reforzar servicios esenciales —alumbrado público, playas, parques y jardines o ayuda a domicilio— y emplear 1.877.312,15 euros en amortizar de forma anticipada los 13 préstamos bancarios que aún estaban vigentes, firmados entre 2006 y 2011. Según el Ayuntamiento, la cancelación antes de tiempo permitirá poner fin a la deuda bancaria y supondrá un ahorro cercano al medio millón de euros en intereses, al existir créditos con tipos de hasta el 7%.

El Gobierno local reivindica el fin de la “deuda bancaria”

La teniente de alcalde delegada de Hacienda, María Solanes, defendió en el Pleno que esta operación supone “eliminar para siempre el lastre de la deuda bancaria”. “Hemos trabajado de forma incansable durante años para ir cancelando estos préstamos uno por uno, liberando así recursos futuros que ya no irán destinados al pago de intereses”, aseguró.

Solanes subrayó que este paso forma parte de la estrategia municipal para “ordenar” la situación económica y separar la deuda con bancos —que afirma quedar a cero— de la deuda estructurada con el Ministerio de Hacienda, canalizada a través del Fondo de Ordenación.

"El ministerio no es un banco"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Arrabal, acusó al Gobierno de José Ignacio Landaluce de realizar una gestión “caótica” y de haber generado un “déficit de 5 millones de euros” que esta modificación presupuestaria pretende “maquillar”. Arrabal también negó que la deuda bancaria pueda considerarse saldada: “Es un bulo. Los 253 millones que quedan por pagar, según el interventor, se los debemos a los bancos. A los bancos. No al Ministerio de Hacienda”, afirmó, cuestionando la veracidad del discurso económico del Ejecutivo local.

Además, criticó que la delegada de Hacienda no explicara en la sesión “qué gastos extraordinarios” justificaban la urgencia y la modificación de créditos. “No han hecho bien las cosas. Presupuestaron por debajo del coste real en Playas, Ayuda a Domicilio o Parques y Jardines. Y ahora no pueden meterlo en la cuenta 413 porque generarían déficit e incumplirían el plan de ajuste”, denunció.

La portavoz socialista también reprochó que el Ayuntamiento hable de disponer de “40 millones de superávit” mientras, según dijo, "no se limpian imbornales, no se reponen contenedores rotos ni se arreglan aceras o asfaltan calles".

“No se rían y díganselo a los ciudadanos: les sobra dinero, pero no lo invierten en mejorar los barrios”, concluyó.