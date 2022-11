El emocionante reencuentro del camionero Augusto y Shakira, un gato de Portugal perdido en el Puerto de Algeciras

Esta historia comienza con un gato perdido en el Puerto de Algeciras y termina con el animal abrazado por su humano después de más de siete horas de viaje en coche desde Portugal. Esos son el planteamiento y el feliz desenlace. El nudo lo forma la investigación que una algecireña realizó para determinar que el felino procedía del país vecino y cómo contactó con el hombre para darle una de las alegrías de su vida, el reencuentro con su querida Shakira.

El gato deambulaba por el puerto algecireño cuando un hombre que iba a trabajar lo descubrió. Es voluntario del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) y avisó a Mabel de Montalbán, la coordinadora en el Campo de Gibraltar. El animal llevaba un collar con un cascabel y se acercaba a la gente buscando desesperadamente una mano que la ayudase a volver a casa.

"Un camionero nos dijo que le pareció verla con un conductor portugués, y lo único que podíamos hacer era recogerla y traerla a casa. Le pasé el lector de chip, y la sorpresa fue que sí tenía chip. El veterinario intentó por la RAIA (Registro Andaluz de Identificación Animal) localizar a sus dueños, pero no le salía dato alguno, ni siquiera salía que no estuviera dada de alta, simplemente no salía absolutamente nada", explica Mabel, que siguió con la investigación para encontrar al hombre que había perdido al gato.

La RAIA no aportó ayuda directa alguna, pero sí le confirmó que se trataba de un chip extranjero, ya que no le salía nada en su registro de datos. Una búsqueda en Google le permitió contactar con el hospital veterinario Sao Bento, en Portugal, que respondió rápidamente diciendo que habían localizado a su familia.

"Les pasé mi teléfono y acto seguido recibí la llamada de Augusto, el señor portugués que había perdido a su gatita, y que emocionado me dijo que volvería a recuperar a su Shakira", narra Mabel.

Augusto y su familia viajaron inmediatamente siete horas en coche hasta Algeciras para recuperar a su gatita. El reencuentro fue muy emocionante (ver el vídeo) porque supuso el final feliz de una historia que podría haber acabado mucho peor. De ahí que el PACMA realice una reivindicación. "¿Cuántos y cuántos animales perdidos no pueden volver a su hogar con sus familias por esta retrógrada, ineficaz y equivocada política de microchip?", se pregunta Mabel de Montalbán.

"Si alguien viene de vacaciones a España y su animal, en un descuido se te extravía, el chip que lleve puesto no vale de nada. Es de vital importancia la unificación del sistema de registro de microchip para hacer posible encontrar al titular de un animal perdido o abandonado. Shakira ha vuelto a casa, a otro país, pero ¿cuántas criaturas no podrán por culpa de este sistema caduco de microchips?", concluye.