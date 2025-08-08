Emalgesa cortará el agua en la zona de Getares por las obras del Acceso Sur el próximo 12 de agosto

La Empresa Municipal de Aguas de Algeciras (Emalgesa) ha informado que para el próximo martes, día 12 de agosto, está previsto llevar a cabo una interrupción temporal del suministro en la zona de Getares, derivado de una serie de actuaciones que hay que realizar en el marco de la construcción del Acceso Sur a la ciudad y a las instalaciones portuarias.

Concretamente, la ejecución de estas obras ha conllevado la realización de un desvío provisional de las redes de abastecimiento existentes, estando previsto que las nuevas conexiones sean efectuadas el próximo martes. Por ello, el suministro de agua potable quedará interrumpido en el horario estimado comprendido entre las 9:00 y las 18:00 de ese día.

Las zonas que se verán afectadas por estos cortes serán las zonas de la playa de Getares, las urbanizaciones de La Aldea, el faro de Punta Carnero y su entorno.

Desde Emalgesa se ruega a los ciudadanos "disculpen las molestias que estas actuaciones puedan acarrear", al tiempo que se recuerda que para cualquier incidencia la empresa tiene habilitado el teléfono del Centro de Atención al Cliente (CAC) para averías 24 horas, en el 900810132.